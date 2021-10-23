Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 38
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3081 - вроде всё работает...
единственно что стрелочки сделок появляются с задержкой (но вроде это и раньше было)
3081 - вроде всё работает...
единственно что стрелочки сделок появляются с задержкой (но вроде это и раньше было)
https://www.mql5.com/ru/forum/378360/page35#comment_25259305
у меня билд обновился до 3081, тестер работает, визуализация висит глухо
но прикол в том, что на маке установил терминал и там билд 3081 и там визуализатор работает....
у меня билд обновился до 3081, тестер работает, визуализация висит глухо
но прикол в том, что на маке установил терминал и там билд 3081 и там визуализатор работает....
Нет как раз таки здесь нет необходимости в гениальности, здесь как раз таки подсознание, делает всю работу. Не заблуждайтесь D1, это тоже в какой то степени обычный цвет, ибо многие не знают, английского.
Нашел, где Ваши идеи могли бы быть применены с пользой для большинства
Если бы фон у всех значков со стрелками можно было сделать другого цвета (или темнее\светлее), то необходимость в самих стрелках отпала бы, таким образом все значки были бы одной ширины и их больше бы влезло в панель
Выделить можно не только цветом, но и другими способами - например квадратом по периметру без заливки
Кроме того сама стрелка может быть не справа (занимая место), а частью значка, без необходимости увеличения ширины всей конструкции
как пример
Беда с CopyTicksRange()
Проверил 100 первых записей много ошибок!
А их 83510
Добавлено
CopyTicks() - тоже самое...
Беда с CopyTicksRange()
Проверил 100 первых записей много ошибок!
А их 83510
Добавлено
CopyTicks() - тоже самое...
Прочел, исходник не стал смотреть. Какая проблема - а черт знает. Это нужно специально вникать, тратить время и прочее. Что имел в виду автор - никто не знает. Пропустил мимо буквально за три секунды.
Интересно, в MQ такой же подход или нет...ЗЫ Реально не понимаю, что мешает людям, что здесь сидят годами, оформить пост со своим багом так, чтобы было исправление?! Вот на прошлой неделе несколько багов сообщил - уже исправлены.
не хотел но терминал все таки обновился
так вот и снова про дизайн.... а предупреждения в МЕ теперь зелененький значок - это так задумано?
не хотел но терминал все таки обновился
так вот и снова про дизайн.... а предупреждения в МЕ теперь зелененький значок - это так задумано?
Смешно :(
Да, действительно, значок зелёный, но с каких побуждений это сделано - в корне не верно?