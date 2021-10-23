Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 38

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Roman Shiredchenko #:



Абсолбтно верно!!!!! Не работает визуализация.

3081 - вроде всё работает...

единственно что стрелочки сделок появляются с задержкой (но вроде это и раньше было)

 
А у меня и 3081 не работает. Ситуация такая же. Висит
 
transcendreamer #:

3081 - вроде всё работает...

единственно что стрелочки сделок появляются с задержкой (но вроде это и раньше было)



Вот де была картинка..... визуалищация на фортс не работает на обновленной 3081


https://www.mql5.com/ru/forum/378360/page35#comment_25259305



 

у меня билд обновился до 3081, тестер работает, визуализация висит глухо

но прикол в том, что на маке установил терминал и там билд 3081 и там визуализатор работает....

 
zl5766 #:

у меня билд обновился до 3081, тестер работает, визуализация висит глухо

но прикол в том, что на маке установил терминал и там билд 3081 и там визуализатор работает....

тоже самое " визуализация висит глухо "
 
BillionerClub #:

Нет как раз таки здесь нет необходимости в гениальности, здесь как раз таки подсознание, делает всю работу.  Не заблуждайтесь D1, это тоже в какой то степени обычный цвет, ибо многие не знают, английского.

Нашел, где Ваши идеи могли бы быть применены с пользой для большинства

Если бы фон у всех значков со стрелками  можно было сделать другого цвета (или темнее\светлее), то необходимость в самих стрелках отпала бы, таким образом все значки были бы одной ширины и их больше бы влезло в панель

Выделить можно не только цветом, но и другими способами - например квадратом по периметру без заливки

Кроме того сама стрелка может быть не справа (занимая место), а частью значка, без необходимости увеличения ширины всей конструкции

как пример

 

Беда с CopyTicksRange()

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      G_ticks.mq5 |
//|                                     Copyright 2021, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

input datetime Stime = D'15.10.2021 07:00:00'; //Начало получения тиков
input datetime Etime = D'15.10.2021 23:50:00'; //Конец получения тиков
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  MqlTick g_ticks[];
  string t_date;
  string t_time;
  string c_flags;
  int result = CopyTicksRange(Symbol(), g_ticks, COPY_TICKS_ALL, ulong(Stime) * 1000, ulong(Etime) * 1000);
  if(result > 0)
  {
    int f_handle=FileOpen("g_ticks.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV); 
    if(f_handle!=INVALID_HANDLE)
    {
      FileWrite(f_handle,"Иструмент:", Symbol());
      FileWrite(f_handle,"Всего записей:", string(result));
      FileWrite(f_handle, "Номер", "Дата", "Время", "Флаги", "Цена(Last)", "Объем", "Реальный объем", "Предложение", "Спрос");
      for(int i=0;i<result;i++)
      {
        t_date = TimeToString(g_ticks[i].time, TIME_DATE);
        t_time = TimeToString(g_ticks[i].time, TIME_SECONDS) + "." + string( ulong(g_ticks[i].time_msc) - ulong(g_ticks[i].time)*1000);
        c_flags = "";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID) c_flags += " TICK_FLAG_BID,"; 
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK) c_flags += " TICK_FLAG_ASK,";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST) c_flags += " TICK_FLAG_LAST, ";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_VOLUME) == TICK_FLAG_VOLUME) c_flags += " TICK_FLAG_VOLUME,";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY) c_flags += " TICK_FLAG_BUY.";
        if((g_ticks[i].flags&TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL) c_flags += " TICK_FLAG_SELL,";
        int f_len = StringLen(c_flags);
        if(f_len > 1)
        {
          StringSetCharacter(c_flags, f_len - 1, ushort(" "));
          StringTrimRight(c_flags);          
        }
        if(c_flags == "")
        {
          FileWrite(f_handle, string(i + 1), t_date, t_time, string(g_ticks[i].flags), DoubleToString(g_ticks[i].last, Digits()), string(g_ticks[i].volume),
                              string(g_ticks[i].volume), DoubleToString(g_ticks[i].ask, Digits()), DoubleToString(g_ticks[i].bid, Digits()));
        }
        else FileWrite(f_handle, string(i + 1), t_date, t_time, c_flags, DoubleToString(g_ticks[i].last, Digits()), string(g_ticks[i].volume),
                                 string(g_ticks[i].volume), DoubleToString(g_ticks[i].ask, Digits()), DoubleToString(g_ticks[i].bid, Digits())); 
      }
      FileClose(f_handle);
    }  
  }
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }

//+------------------------------------------------------------------+

Проверил 100 первых записей много ошибок!

А их 83510

Добавлено

CopyTicks() - тоже самое...

Файлы:
Range_bug.zip  3251 kb
 
prostotrader #:

Беда с CopyTicksRange()

Проверил 100 первых записей много ошибок!

А их 83510

Добавлено

CopyTicks() - тоже самое...

Прочел, исходник не стал смотреть. Какая проблема - а черт знает. Это нужно специально вникать, тратить время и прочее. Что имел в виду автор - никто не знает. Пропустил мимо буквально за три секунды.

Интересно, в MQ такой же подход или нет...

ЗЫ Реально не понимаю, что мешает людям, что здесь сидят годами, оформить пост со своим багом так, чтобы было исправление?! Вот на прошлой неделе несколько багов сообщил - уже исправлены.
 

не хотел но терминал все таки обновился

так вот и снова про дизайн.... а предупреждения в МЕ теперь зелененький значок - это так задумано? 

 
Igor Makanu #:

не хотел но терминал все таки обновился

так вот и снова про дизайн.... а предупреждения в МЕ теперь зелененький значок - это так задумано? 

Смешно :(

Да, действительно, значок зелёный, но с каких побуждений это сделано - в корне не верно?


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