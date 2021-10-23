Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 28

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Прошу починить дебаг!
Библиотека Generic классов - ошибки, описание, вопросы, особенности использования и предложения
Библиотека Generic классов - ошибки, описание, вопросы, особенности использования и предложения
  • 2021.08.16
  • www.mql5.com
С 6 декабря 2017 года в стандартную поставку MetaTrader 5 стали входить так называемые Generic-классы, реализующие эффективные алгоритмы для хранен...
 

Во вкладке Инструменты\Календарь Приоритет раньше обозначался полосками - интуитивно понятно было без всякого описания: одна полоска - низкий, две - средний, три - высокий

Сейчас цветами обозначается - допустим красный можно понять, что уровень высокий


а желтый непонятно, то ли есть оранжевый - и тогда желтый это низкий, то ли другая классификация - допустим светофор, и тогда желтый - это средний

 

MetaQuotes:

...

MetaTrader 5 iPhone/iPad, MetaTrader 5 Android

...

1. Второй справа скрин. Видно, что статьи не обновляются

2. Скрин справа. Android 11, не видно кол-во пришедших оповещений. Возможно это особенность Android или оболочки MIUI 12.5, но привычнее видеть кол-во. Обычно жду штук 30-50, потом спокойно проверяю.

P.S. При включении Dark режима в телефоне, сам терминал стал Dark. Хорошо выглядит.

 
MetaQuotes:

20. MQL5: Продолжаются работы по добавлению поддержки векторов и матриц. Новые функции существенно расширят возможности для разработчиков решений на основе нейросетей.

Не очень понятно, что конкретно означает данный пункт.

 
Aleksey Nikolayev #:

Не очень понятно, что конкретно означает данный пункт.

На данный момент доступны операции с матрицами и векторами: адресация к элементу, умножение, сложение, детерминант, инверсия

Поддерживается только тип double

 
  Перестали работать индикаторы и эксперты ( после обновления 
 
Stanislav Korotky #:

В терминале давно не хватает опции удалить из правой части панели инструментов плашку с достижениями: занимает место без толку, таймфреймы не умещаются из-за неё. 

А в ME теперь практически невозможно различить кнопки запуска на истории и онлайн: выбраны такие блеклые цвета, что они сливаются.

Поддерживаю, плашка с достижениями бесполезна и только занимает место зря!

 

В трендовой линии - третий числовой параметр возле курсора мыши - это ведь угол в градусах? Вроде, неправильно отображается это значение.


 

На билде 2981: компиляция с среднем 23 сек.

На билде 3080: компиляция с среднем 37 сек.
Программа содержит в общем 70.000 строк ( включая включаемые файлы ).

Для теста: компиляция проводилась на чистом ПК ( при этом процессор, оперативная и ссд ие были загруженны другими програмами ).





 

По поводу обновления интерфейса хочется задать только один вопрос: ГОСПОДИ, ЗАЧЕМ??

Просыпаешься и понимаешь, что не знаешь _ни одну_ кнопку. Ребята, у вас есть хотя бы один человек, который _регулярно_ торгует на терминале? Переучиваться тому, что наработано годами только потому, что разрабам захотелось более красивых кнопочек - no comment.

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