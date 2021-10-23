Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 28
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Во вкладке Инструменты\Календарь Приоритет раньше обозначался полосками - интуитивно понятно было без всякого описания: одна полоска - низкий, две - средний, три - высокий
Сейчас цветами обозначается - допустим красный можно понять, что уровень высокий
а желтый непонятно, то ли есть оранжевый - и тогда желтый это низкий, то ли другая классификация - допустим светофор, и тогда желтый - это средний
MetaQuotes:
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MetaTrader 5 iPhone/iPad, MetaTrader 5 Android
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1. Второй справа скрин. Видно, что статьи не обновляются
2. Скрин справа. Android 11, не видно кол-во пришедших оповещений. Возможно это особенность Android или оболочки MIUI 12.5, но привычнее видеть кол-во. Обычно жду штук 30-50, потом спокойно проверяю.
P.S. При включении Dark режима в телефоне, сам терминал стал Dark. Хорошо выглядит.
20. MQL5: Продолжаются работы по добавлению поддержки векторов и матриц. Новые функции существенно расширят возможности для разработчиков решений на основе нейросетей.
Не очень понятно, что конкретно означает данный пункт.
Не очень понятно, что конкретно означает данный пункт.
На данный момент доступны операции с матрицами и векторами: адресация к элементу, умножение, сложение, детерминант, инверсия
Поддерживается только тип double
В терминале давно не хватает опции удалить из правой части панели инструментов плашку с достижениями: занимает место без толку, таймфреймы не умещаются из-за неё.
А в ME теперь практически невозможно различить кнопки запуска на истории и онлайн: выбраны такие блеклые цвета, что они сливаются.
Поддерживаю, плашка с достижениями бесполезна и только занимает место зря!
В трендовой линии - третий числовой параметр возле курсора мыши - это ведь угол в градусах? Вроде, неправильно отображается это значение.
На билде 2981: компиляция с среднем 23 сек.
На билде 3080: компиляция с среднем 37 сек.
Программа содержит в общем 70.000 строк ( включая включаемые файлы ).
Для теста: компиляция проводилась на чистом ПК ( при этом процессор, оперативная и ссд ие были загруженны другими програмами ).
По поводу обновления интерфейса хочется задать только один вопрос: ГОСПОДИ, ЗАЧЕМ??
Просыпаешься и понимаешь, что не знаешь _ни одну_ кнопку. Ребята, у вас есть хотя бы один человек, который _регулярно_ торгует на терминале? Переучиваться тому, что наработано годами только потому, что разрабам захотелось более красивых кнопочек - no comment.