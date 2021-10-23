Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 43

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zl5766 #:

по визуализации ---- кто-нибудь может что-нибудь подсказать?????

не работает, однако   :(

У меня сбоев с визуализацией не было. 

Все терминалы какие есть, обновились до 3081  и визуализация везде норм.

Вот оптимизация по close, перестала работать.

 
Andrey Khatimlianskii #:

C англоязычного форума еще перл:

Если в данном контексте Enable\Disable - эта разные сущности, которые могу существовать параллельно, то дизайнер здесь сделал все что мог, а если одна сущность, то зачем два пункта, когда достаточно одного?

 
Andrey Khatimlianskii #:

C англоязычного форума еще перл:


Да всё просто, МТ5 настолько продвинут, что на нём можно ставить эксперименты по квантовой механике.

На скрине мы видим демонстрацию "агента шредингера", который одновременно и включен и выключен. 

 
Andrey Khatimlianskii #:

C англоязычного форума еще перл:


Можно самому проверить как это выглядит


 
Rashid Umarov #:

Можно самому проверить как это выглядит


Да это так должно быть. Но на скрине с англоязычного форума, оба включателя активны.

 

Я думаю вопрос в том что переключатель на обеих иконках справа, хотя они обозначают разные положения вообще-то

И если на одной иконке птичка, на вторую просится крестик.

 
Aleksandr Slavskii #:

Да это так должно быть. Но на скрине оба включателя активны.

Потому что контекстное меню в данном случае относится ко всей группе Locals.

И если часть локальных агентов отключена, то вот вам и применение любой из строк. Можно отключить все агенты. А можно и включить

 
Slava #:

Потому что контекстное меню в данном случае относится ко всей группе Locals.

И если часть локальных агентов отключена, то вот вам и применение любой из строк. Можно отключить все агенты. А можно и включить

Посмотрите пжлста по визуализации - она не работает - по крайней мере на НАСТОЯЩИХ брокерах на  FORTS инструментах!

https://www.mql5.com/ru/forum/378360/page37

ТАКЖЕ вот еще тема:

https://www.mql5.com/ru/forum/379884

MT5 build 3081 - перестал работать режим визуализации

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
  • 2021.10.16
  • www.mql5.com
В четверг 14 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
TheXpert #:

Я думаю вопрос в том что переключатель на обеих иконках справа, хотя они обозначают разные положения вообще-то

И если на одной иконке птичка, на вторую просится крестик.

Тут нужно идти до конца, если Сохранить все - две птички  то и

Включить все - просятся - две

Удалить все (Отключить все) - тоже есть в MetaTrader такая иконка 

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