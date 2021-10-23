Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по визуализации ---- кто-нибудь может что-нибудь подсказать?????
не работает, однако :(
У меня сбоев с визуализацией не было.
Все терминалы какие есть, обновились до 3081 и визуализация везде норм.
Вот оптимизация по close, перестала работать.
C англоязычного форума еще перл:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
New MetaTrader 5 platform build 3081: Improvements in MQL5 services and design updates
Flavio Jarabeck, 2021.10.16 21:13
"... More straightforward metaphors are used..."
Fire your UX designers... my god...
C англоязычного форума еще перл:
Если в данном контексте Enable\Disable - эта разные сущности, которые могу существовать параллельно, то дизайнер здесь сделал все что мог, а если одна сущность, то зачем два пункта, когда достаточно одного?
C англоязычного форума еще перл:
Да всё просто, МТ5 настолько продвинут, что на нём можно ставить эксперименты по квантовой механике.
На скрине мы видим демонстрацию "агента шредингера", который одновременно и включен и выключен.
C англоязычного форума еще перл:
Можно самому проверить как это выглядит
Можно самому проверить как это выглядит
Да это так должно быть. Но на скрине с англоязычного форума, оба включателя активны.
Я думаю вопрос в том что переключатель на обеих иконках справа, хотя они обозначают разные положения вообще-то
И если на одной иконке птичка, на вторую просится крестик.
Да это так должно быть. Но на скрине оба включателя активны.
Потому что контекстное меню в данном случае относится ко всей группе Locals.
И если часть локальных агентов отключена, то вот вам и применение любой из строк. Можно отключить все агенты. А можно и включить
Потому что контекстное меню в данном случае относится ко всей группе Locals.
И если часть локальных агентов отключена, то вот вам и применение любой из строк. Можно отключить все агенты. А можно и включить
Посмотрите пжлста по визуализации - она не работает - по крайней мере на НАСТОЯЩИХ брокерах на FORTS инструментах!
https://www.mql5.com/ru/forum/378360/page37
ТАКЖЕ вот еще тема:
https://www.mql5.com/ru/forum/379884
MT5 build 3081 - перестал работать режим визуализации
Я думаю вопрос в том что переключатель на обеих иконках справа, хотя они обозначают разные положения вообще-то
И если на одной иконке птичка, на вторую просится крестик.
Тут нужно идти до конца, если Сохранить все - две птички то и
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Slava, 2021.10.18 16:09
Можно отключить все агенты. А можно и включить
Включить все - просятся - две
Удалить все (Отключить все) - тоже есть в MetaTrader такая иконка