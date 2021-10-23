Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 47
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Явно "галочка" от "пустого квадратика" отличается куда сильнее, чем "галочка" от "крестика". По твоему же скриншоту это очень хорошо видно.
Видимо не всем видно - потому их рядом и разместил
И где лучше? Если взглянуть на 2ую строку, то по-моему ответ очевиден (сами то мы таким не пользуемся)
Согласен. Крестик не нужен, а галочка нужна пожирнее, а ещё лучше заливка и рамки квадрата должны быть тонкие и блеклые.
Пора вводить полноценные боковые панели. Во всех софтах, браузерах они уже есть и народ привык. А удобство налицо.
Если в терминале боковая панель необходима для включения/отключения, разворачивания/сворачивания окон (плюс ниже можно добавить блок рисования), то в тестере это выведет его безболезненно в отдельный полноценный софт!
Пример для начала раздумий:
Что в тестере стало неудобно, когда его располовинили по окнам:
1. Вкладки визуальных прогонов где? Раньше сравнивать визуалы прогонов между версиями индикаторов, переключаясь по вкладкам, было легко
2. Накинуть в процессе индикатор и что-то нарисовать было можно. Как теперь?
Новая система с боковым меню позволит переключаться между прогонами и видеть их отдельные журналы и отчёты (если добавить такие кнопки). И это будет более продвинуто, чем в МТ4.
Вернуть терминальный навигатор хотя бы с индикаторами, вернуть инструменты рисования, вкладки отдельных прогонов. Да, согласен, много всего можно сделать.
Первый шаг - убрать из терминала часть тестера и внедрить его в полноценный отдельный тестер.
Лично мне не нравится плохое отличие "крестиков" от "галочек" в списке настроечных параметров.
Конечно, выделение болдом улучшает опознавание, но раньше было гораздо четче видно, какие переменные участвуют в оптимизации.
Нельзя ли усилить контраст "крестиков-галочек" ?
на мой взгляд просто заполнение квадрата зеленым фоном гораздо лучше чем сейчас
контраст нужно везде добавить, сейчас цветовая палитра как глаза у слепой собаки, такие же не выразительные
в планшете ipad 8, сайт едва различимо прочитанные темы от не прочитанных, и там добрались до бледных оттенков,
что за новомода такая
Что делает эта кнопка? Скачивает файлы на мой компьютер? У меня нет других ассоциацией со стрелкой вниз.
Что делает эта кнопка? Проматывает график вправо, как раньше? Включает воспроизведение аудио? При чем здесь советники? Как догадаться, что она связана с алготорговлей?
Главное требование к интерфейсу - ИНТУИТИВНОСТЬ. Интерфейс делается для того, чтобы легко и быстро взаимодействовать с программой. А не для того, чтобы сидеть и разгадывать шарады.
Мы не можем воспроизвести у себя. Поэтому большая просьба.
Нам нужны логи тестерного агента, логи клиентского терминала и логи тестера из терминала (подокно тестер вкладка "журнал")
Было бы совсем замечательно, если бы Вы сняли дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии. Диспетчер задач - контекстное меню на строке MetaTrader5 Strategy Tester Agent
Мне в ЛС
СПС Буду у себя воспроизводить... напишу...
А это что такое? Как это записать? " дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии "
СПС Буду у себя воспроизводить... напишу...
А это что такое? Как это записать? " дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии "
В Диспетчере задач - правый клик на MetaTrader5 Strategy Tester Agent и контекстное меню. Создаётся дапм и будет кнопка "Открыть папку" в которой дамп сохранён.
I'm getting a value of 0 every time when calling UninitializeReason for MT5 Build 3081.
I'm checking for the value in OnInit, but I've also tried in OnCalculate to no avail.
When the program de-initializes, the value of reason in OnDeinit is correct, but when it initializes and UninitializeReason is called, it's 0 every time.Here's a code snippet if you want to copy and paste:
СПС Буду у себя воспроизводить... напишу...
А это что такое? Как это записать? " дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии "
Правая кнопка мыши на таскбаре (нижняя полоса на экране с кнопкой пуск, иконками программ, временем), выбрать Task manager (Диспетчер задач). В самой первой вкладке диспетчера задач - список запущенных приложений. Найдите строку MetaTrader5 Strategy Tester Agent и правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню. Выберите Create dump file (Создать dump файл)
I'm getting a value of 0 every time when calling UninitializeReason for MT5 Build 3081.
I'm checking for the value in OnInit, but I've also tried in OnCalculate to no avail.
When the program de-initializes, the value of reason in OnDeinit is correct, but when it initializes and UninitializeReason is called, it's 0 every time.Here's a code snippet if you want to copy and paste:
Справка гласит:
Возвращаемое значение
Возвращает значение переменной _UninitReason, которое формируется перед вызовом функции OnDeinit(). Значение зависит от причины, приведшей к деинициализации.
поэтому UninitializeReason нужно вызывать в OnDeinit:
В Диспетчере задач - правый клик на MetaTrader5 Strategy Tester Agent и контекстное меню. Создаётся дапм и будет кнопка "Открыть папку" в которой дамп сохранён.