Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 47

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Georgiy Merts #:

Явно "галочка" от "пустого квадратика" отличается куда сильнее, чем "галочка" от "крестика". По твоему же скриншоту это очень хорошо видно.

Видимо не всем видно - потому их рядом и разместил 

 
A100 #:

И где лучше? Если взглянуть на 2ую строку, то по-моему ответ очевиден (сами то мы таким не пользуемся)

Согласен. Крестик не нужен, а галочка нужна пожирнее, а ещё лучше заливка и рамки квадрата должны быть тонкие и блеклые.


Пора вводить полноценные боковые панели. Во всех софтах, браузерах они уже есть и народ привык. А удобство налицо.

Если в терминале боковая панель необходима для включения/отключения, разворачивания/сворачивания окон (плюс ниже можно добавить блок рисования), то в тестере это выведет его безболезненно в отдельный полноценный софт!


Пример для начала раздумий:

Что в тестере стало неудобно, когда его располовинили по окнам:

1. Вкладки визуальных прогонов где? Раньше сравнивать визуалы прогонов между версиями индикаторов, переключаясь по вкладкам, было легко

2. Накинуть в процессе индикатор и что-то нарисовать было можно. Как теперь?


Новая система с боковым меню позволит переключаться между прогонами и видеть их отдельные журналы и отчёты (если добавить такие кнопки). И это будет более продвинуто, чем в МТ4.

Вернуть терминальный навигатор хотя бы с индикаторами, вернуть инструменты рисования, вкладки отдельных прогонов. Да, согласен, много всего можно сделать.

Первый шаг - убрать из терминала часть тестера и внедрить его в полноценный отдельный тестер.

 
Georgiy Merts #:

Лично мне не нравится плохое отличие "крестиков" от "галочек" в списке настроечных параметров. 

Конечно, выделение болдом улучшает опознавание, но раньше было гораздо четче видно, какие переменные участвуют в оптимизации. 

Нельзя ли усилить контраст "крестиков-галочек" ?

 

на мой взгляд просто заполнение квадрата зеленым фоном гораздо лучше чем сейчас

контраст нужно везде добавить, сейчас цветовая палитра как глаза у слепой собаки, такие же не выразительные

в планшете ipad 8,  сайт едва различимо прочитанные темы от не прочитанных, и там добрались до бледных оттенков,
что за новомода такая

 

Что делает эта кнопка? Скачивает файлы на мой компьютер? У меня нет других ассоциацией со стрелкой вниз.

Что делает эта кнопка? Проматывает график вправо, как раньше? Включает воспроизведение аудио? При чем здесь советники? Как догадаться, что она связана с алготорговлей?

Главное требование к интерфейсу - ИНТУИТИВНОСТЬ. Интерфейс делается для того, чтобы легко и быстро взаимодействовать с программой. А не для того, чтобы сидеть и разгадывать шарады.

 
Slava #:

Мы не можем воспроизвести у себя. Поэтому большая просьба.

Нам нужны логи тестерного агента, логи клиентского терминала и логи тестера из терминала (подокно тестер вкладка "журнал")

Было бы совсем замечательно, если бы Вы сняли дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии. Диспетчер задач - контекстное меню на строке MetaTrader5 Strategy Tester Agent

Мне в ЛС

СПС Буду у себя воспроизводить... напишу...

А это что такое? Как это записать? " дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии "

 
Roman Shiredchenko #:

СПС Буду у себя воспроизводить... напишу...

А это что такое? Как это записать? " дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии "

В Диспетчере задач - правый клик на MetaTrader5 Strategy Tester Agent и контекстное меню. Создаётся дапм и будет кнопка "Открыть папку" в которой дамп сохранён.

 

I'm getting a value of 0 every time when calling UninitializeReason for MT5 Build 3081.

I'm checking for the value in OnInit, but I've also tried in OnCalculate to no avail.

When the program de-initializes, the value of reason in OnDeinit is correct, but when it initializes and UninitializeReason is called, it's 0 every time.

Here's a code snippet if you want to copy and paste: 
int OnInit() {
  const int reason  = UninitializeReason();
  Print("Inside Init, Reason: ", reason);

  return (INIT_SUCCEEDED);
}

void OnDeinit(const int reason) {
  Print("Inside Deinit, Reason: ", reason);
}
Documentation on MQL5: Checkup / UninitializeReason
Documentation on MQL5: Checkup / UninitializeReason
  • www.mql5.com
UninitializeReason - Checkup - MQL5 Reference - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
 
Roman Shiredchenko #:

СПС Буду у себя воспроизводить... напишу...

А это что такое? Как это записать? " дамп с процесса визуального тестера в зависшем состоянии "

Правая кнопка мыши на таскбаре (нижняя полоса на экране с кнопкой пуск, иконками программ, временем), выбрать Task manager (Диспетчер задач). В самой первой вкладке диспетчера задач - список запущенных приложений. Найдите строку MetaTrader5 Strategy Tester Agent и правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню. Выберите Create dump file (Создать dump файл)

 
Alexander Martinez #:

I'm getting a value of 0 every time when calling UninitializeReason for MT5 Build 3081.

I'm checking for the value in OnInit, but I've also tried in OnCalculate to no avail.

When the program de-initializes, the value of reason in OnDeinit is correct, but when it initializes and UninitializeReason is called, it's 0 every time.

Here's a code snippet if you want to copy and paste:

Справка гласит:

Возвращаемое значение

Возвращает значение переменной _UninitReason, которое формируется перед вызовом функции OnDeinit(). Значение зависит от причины, приведшей к деинициализации.

поэтому UninitializeReason нужно вызывать в OnDeinit:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   Print(__FUNCTION__,", ",UninitializeReason());
  }
Документация по MQL5: Предопределенные переменные / _UninitReason
Документация по MQL5: Предопределенные переменные / _UninitReason
  • www.mql5.com
_UninitReason - Предопределенные переменные - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Vladimir Karputov #:

В Диспетчере задач - правый клик на MetaTrader5 Strategy Tester Agent и контекстное меню. Создаётся дапм и будет кнопка "Открыть папку" в которой дамп сохранён.

спс. Понял.
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