LogLevel Устанавливает уровень логирования сообщений

SetExpertMagicNumber Устанавливает идентификатор эксперта

SetDeviationInPoints Устанавливает допустимое проскальзывание

SetTypeFilling Устанавливает тип ордера по исполнению

SetTypeFillingBySymbol Устанавливает тип ордера по исполнению согласно настройкам указанного символа

SetAsyncMode Устанавливает асинхронный режим торговых операций

SetMarginMode Устанавливает режим расчета маржи в соответствии с настройками текущего счета

Операции с ордерами

OrderOpen Размещает отложенный ордер с заданными параметрами

OrderModify Изменяет параметры отложенного ордера

OrderDelete Удаляет отложенный ордер

Операции с позициями

PositionOpen Открывает позицию с заданными параметрами

PositionModify Изменяет параметры позиции по указанному символу или тикету позиции

PositionClose Закрывает позицию по указанному символу

PositionClosePartial Закрывает часть позиции по указанному символу или с указанным тикетом

PositionCloseBy Закрывает позицию с указанным тикетом позицией встречного направления

Дополнительные методы

Buy Открывает длинную позицию с заданными параметрами

Sell Открывает короткую позицию с заданными параметрами

BuyLimit Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене лучше рыночной

BuyStop Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене хуже рыночной

SellLimit Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене лучше рыночной

SellStop Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене хуже рыночной

Доступ к параметрам последнего запроса

Request Получает копию структуры последнего запроса

RequestAction Получает тип торговой операции

RequestActionDescription Получает тип торговой операции как строку

RequestMagic Получает идентификатор эксперта

RequestOrder Получает тикет ордера

RequestSymbol Получает имя торгового инструмента, по которому выставляется ордер

RequestVolume Получает запрашиваемый объем сделки в лотах

RequestPrice Получает цену, при достижении которой ордер должен быть исполнен

RequestStopLimit Получает цену, по которой будет выставлен отложенный Stop Limit ордер

RequestSL Получает цену, по которой сработает Stop Loss

RequestTP Получает цену, по которой сработает Take Profit

RequestDeviation Получает максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены

RequestType Получает тип ордера

RequestTypeDescription Получает тип ордера как строку

RequestTypeFilling Получает тип ордера по исполнению

RequestTypeFillingDescription Получает тип ордера по исполнению как строку

RequestTypeTime Получает тип ордера по истечению

RequestTypeTimeDescription Получает тип ордера по истечению как строку

RequestExpiration Получает срок истечения отложенного ордера

RequestComment Получает комментарий к ордеру

RequestPosition Получает тикет позиции

RequestPositionBy Получает тикет встречной позиции

Доступ к результатам проверки последнего запроса

CheckResult Получает копию структуры результатов проверки последнего запроса

CheckResultRetcode Возвращает значение поля retcode структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultRetcodeDescription Возвращает строковое описание поля retcode структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultBalance Возвращает значение поля balance структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultEquity Возвращает значение поля equity структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultProfit Получает значение плавающей прибыли, которая будет после выполнения торговой операции

CheckResultMargin Возвращает значение поля margin структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultMarginFree Возвращает значение поля margin_free структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultMarginLevel Возвращает значение поля margin_level структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultComment Возвращает значение поля comment структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

Доступ к результатам исполнения последнего запроса

Result Получает копию структуры результатов исполнения последнего запроса

ResultRetcode Получает код результата выполнения запроса

ResultRetcodeDescription Получает код результата выполнения запроса как строку

ResultDeal Получает тикет сделки

ResultOrder Получает тикет ордера

ResultVolume Получает объем сделки или ордера

ResultPrice Получает цену, подтвержденную брокером

ResultBid Получает текущую цену предложения (реквоту)

ResultAsk Получает текущую цену спроса (реквоту)

ResultComment Получает комментарий брокера

Вспомогательные методы

PrintRequest Выводит в журнал параметры последнего запроса

PrintResult Выводит в журнал результаты исполнения последнего запроса

FormatRequest Выводит в строку параметры последнего запроса