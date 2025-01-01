ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTrade 

Класс CTrade

Класс CTrade является классом для упрощенного доступа к торговым функциям.

Описание

Класс CTrade обеспечивает упрощенный доступ к торговым функциям.

Декларация

   class CTrade : public CObject

Заголовок

   #include <Trade\Trade.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CTrade

Прямые потомки

CExpertTrade

Методы класса по группам

Установка параметров

 

LogLevel

Устанавливает уровень логирования сообщений

SetExpertMagicNumber

Устанавливает идентификатор эксперта

SetDeviationInPoints

Устанавливает допустимое проскальзывание

SetTypeFilling

Устанавливает тип ордера по исполнению

SetTypeFillingBySymbol

Устанавливает тип ордера по исполнению согласно настройкам указанного символа

SetAsyncMode

Устанавливает асинхронный режим торговых операций

SetMarginMode

Устанавливает режим расчета маржи в соответствии с настройками текущего счета

Операции с ордерами

 

OrderOpen

Размещает отложенный ордер с заданными параметрами

OrderModify

Изменяет параметры отложенного ордера

OrderDelete

Удаляет отложенный ордер

Операции с позициями

 

PositionOpen

Открывает позицию с заданными параметрами

PositionModify

Изменяет параметры позиции по указанному символу или тикету позиции

PositionClose

Закрывает позицию по указанному символу

PositionClosePartial

Закрывает часть позиции по указанному символу или с указанным тикетом

PositionCloseBy

Закрывает позицию с указанным тикетом позицией встречного направления

Дополнительные методы

 

Buy

Открывает длинную позицию с заданными параметрами

Sell

Открывает короткую позицию с заданными параметрами

BuyLimit

Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене лучше рыночной

BuyStop

Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене хуже рыночной

SellLimit

Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене лучше рыночной

SellStop

Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене хуже рыночной

Доступ к параметрам последнего запроса

 

Request

Получает копию структуры последнего запроса

RequestAction

Получает тип торговой операции

RequestActionDescription

Получает тип торговой операции как строку

RequestMagic

Получает идентификатор эксперта

RequestOrder

Получает тикет ордера

RequestSymbol

Получает имя торгового инструмента, по которому выставляется ордер

RequestVolume

Получает запрашиваемый объем сделки в лотах

RequestPrice

Получает цену, при достижении которой ордер должен быть исполнен

RequestStopLimit

Получает цену, по которой будет выставлен отложенный Stop Limit ордер

RequestSL

Получает цену, по которой сработает Stop Loss

RequestTP

Получает цену, по которой сработает Take Profit

RequestDeviation

Получает максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены

RequestType

Получает тип ордера

RequestTypeDescription

Получает тип ордера как строку

RequestTypeFilling

Получает тип ордера по исполнению

RequestTypeFillingDescription

Получает тип ордера по исполнению как строку

RequestTypeTime

Получает тип ордера по истечению

RequestTypeTimeDescription

Получает тип ордера по истечению как строку

RequestExpiration

Получает срок истечения отложенного ордера

RequestComment

Получает комментарий к ордеру

RequestPosition

Получает тикет позиции

RequestPositionBy

Получает тикет встречной позиции

Доступ к результатам проверки последнего запроса

 

CheckResult

Получает копию структуры результатов проверки последнего запроса

CheckResultRetcode

Возвращает значение поля retcode структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultRetcodeDescription

Возвращает строковое описание поля retcode структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultBalance

Возвращает значение поля balance структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultEquity

Возвращает значение поля equity структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultProfit

Получает значение плавающей прибыли, которая будет после выполнения торговой операции

CheckResultMargin

Возвращает значение поля margin структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultMarginFree

Возвращает значение поля margin_free структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultMarginLevel

Возвращает значение поля margin_level структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

CheckResultComment

Возвращает значение поля comment структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса

Доступ к результатам исполнения последнего запроса

 

Result

Получает копию структуры результатов исполнения последнего запроса

ResultRetcode

Получает код результата выполнения запроса

ResultRetcodeDescription

Получает код результата выполнения запроса как строку

ResultDeal

Получает тикет сделки

ResultOrder

Получает тикет ордера

ResultVolume

Получает объем сделки или ордера

ResultPrice

Получает цену, подтвержденную брокером

ResultBid

Получает текущую цену предложения (реквоту)

ResultAsk

Получает текущую цену спроса (реквоту)

ResultComment

Получает комментарий брокера

Вспомогательные методы

 

PrintRequest

Выводит в журнал параметры последнего запроса

PrintResult

Выводит в журнал результаты исполнения последнего запроса

FormatRequest

Выводит в строку параметры последнего запроса

FormatRequestResult

Выводит в строку результаты исполнения последнего запроса

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare