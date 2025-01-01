- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
Класс CTrade
Класс CTrade является классом для упрощенного доступа к торговым функциям.
Описание
Класс CTrade обеспечивает упрощенный доступ к торговым функциям.
Декларация
|
class CTrade : public CObject
Заголовок
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
Иерархия наследования
CTrade
Прямые потомки
CExpertTrade
Методы класса по группам
|
Установка параметров
|
|
Устанавливает уровень логирования сообщений
|
Устанавливает идентификатор эксперта
|
Устанавливает допустимое проскальзывание
|
Устанавливает тип ордера по исполнению
|
Устанавливает тип ордера по исполнению согласно настройкам указанного символа
|
Устанавливает асинхронный режим торговых операций
|
Устанавливает режим расчета маржи в соответствии с настройками текущего счета
|
Операции с ордерами
|
|
Размещает отложенный ордер с заданными параметрами
|
Изменяет параметры отложенного ордера
|
Удаляет отложенный ордер
|
Операции с позициями
|
|
Открывает позицию с заданными параметрами
|
Изменяет параметры позиции по указанному символу или тикету позиции
|
Закрывает позицию по указанному символу
|
Закрывает часть позиции по указанному символу или с указанным тикетом
|
Закрывает позицию с указанным тикетом позицией встречного направления
|
Дополнительные методы
|
|
Открывает длинную позицию с заданными параметрами
|
Открывает короткую позицию с заданными параметрами
|
Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене лучше рыночной
|
Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене хуже рыночной
|
Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене лучше рыночной
|
Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене хуже рыночной
|
Доступ к параметрам последнего запроса
|
|
Получает копию структуры последнего запроса
|
Получает тип торговой операции
|
Получает тип торговой операции как строку
|
Получает идентификатор эксперта
|
Получает тикет ордера
|
Получает имя торгового инструмента, по которому выставляется ордер
|
Получает запрашиваемый объем сделки в лотах
|
Получает цену, при достижении которой ордер должен быть исполнен
|
Получает цену, по которой будет выставлен отложенный Stop Limit ордер
|
Получает цену, по которой сработает Stop Loss
|
Получает цену, по которой сработает Take Profit
|
Получает максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены
|
Получает тип ордера
|
Получает тип ордера как строку
|
Получает тип ордера по исполнению
|
Получает тип ордера по исполнению как строку
|
Получает тип ордера по истечению
|
Получает тип ордера по истечению как строку
|
Получает срок истечения отложенного ордера
|
Получает комментарий к ордеру
|
Получает тикет позиции
|
Получает тикет встречной позиции
|
Доступ к результатам проверки последнего запроса
|
|
Получает копию структуры результатов проверки последнего запроса
|
Возвращает значение поля retcode структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса
|
Возвращает строковое описание поля retcode структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса
|
Возвращает значение поля balance структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса
|
Возвращает значение поля equity структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса
|
Получает значение плавающей прибыли, которая будет после выполнения торговой операции
|
Возвращает значение поля margin структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса
|
Возвращает значение поля margin_free структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса
|
Возвращает значение поля margin_level структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса
|
Возвращает значение поля comment структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса
|
Доступ к результатам исполнения последнего запроса
|
|
Получает копию структуры результатов исполнения последнего запроса
|
Получает код результата выполнения запроса
|
Получает код результата выполнения запроса как строку
|
Получает тикет сделки
|
Получает тикет ордера
|
Получает объем сделки или ордера
|
Получает цену, подтвержденную брокером
|
Получает текущую цену предложения (реквоту)
|
Получает текущую цену спроса (реквоту)
|
Получает комментарий брокера
|
Вспомогательные методы
|
|
Выводит в журнал параметры последнего запроса
|
Выводит в журнал результаты исполнения последнего запроса
|
Выводит в строку параметры последнего запроса
|
Выводит в строку результаты исполнения последнего запроса