Получает тип ордера по истечению как строку.

string  RequestTypeTimeDescription() const

Возвращаемое значение

Тип ордера по истечению, использованный в последнем запросе, как строку.