RequestDeviation

Получает максимальное отклонение от запрашиваемой цены.

ulong  RequestDeviation() const

Возвращаемое значение

Максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены, использованное в последнем запросе.