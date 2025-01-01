ДокументацияРазделы
Структура результата проверки торгового запроса (MqlTradeCheckResult)

Прежде чем отправить торговому серверу запрос на торговую операцию, рекомендуется провести его проверку. Проверка осуществляется функцией OrderCheck(), которой передается сам проверяемый запрос и переменная типа структуры MqlTradeCheckResult. В эту переменную и будет записан результат проверки.

struct MqlTradeCheckResult
  {
   uint         retcode;             // Код ответа
   double       balance;             // Баланс после совершения сделки
   double       equity;              // Эквити после совершения сделки
   double       profit;              // Плавающая прибыль
   double       margin;              // Маржевые требования
   double       margin_free;         // Свободная маржа
   double       margin_level;        // Уровень маржи
   string       comment;             // Комментарий к коду ответа (описание ошибки)
  };

Описание полей

Поле

Описание

retcode

Код возврата

balance

Значение баланса, которое будет после выполнения торговой операции

equity

Значение собственных средств, которое будет после выполнения торговой операции

profit

Значение плавающей прибыли, которое будет после выполнения торговой операции

margin

Размер маржи необходимый для требуемой торговой операции

margin_free

Размер свободных собственных средств, которые останутся после выполнения требуемой торговой операции

margin_level

Уровень маржи, который установится после выполнения  требуемой торговой операции

comment

Комментарий к коду ответа, описание ошибки

