Структура результата проверки торгового запроса (MqlTradeCheckResult)

Прежде чем отправить торговому серверу запрос на торговую операцию, рекомендуется провести его проверку. Проверка осуществляется функцией OrderCheck(), которой передается сам проверяемый запрос и переменная типа структуры MqlTradeCheckResult. В эту переменную и будет записан результат проверки.

struct MqlTradeCheckResult

{

uint retcode; // Код ответа

double balance; // Баланс после совершения сделки

double equity; // Эквити после совершения сделки

double profit; // Плавающая прибыль

double margin; // Маржевые требования

double margin_free; // Свободная маржа

double margin_level; // Уровень маржи

string comment; // Комментарий к коду ответа (описание ошибки)

};

Описание полей

Поле Описание retcode Код возврата balance Значение баланса, которое будет после выполнения торговой операции equity Значение собственных средств, которое будет после выполнения торговой операции profit Значение плавающей прибыли, которое будет после выполнения торговой операции margin Размер маржи необходимый для требуемой торговой операции margin_free Размер свободных собственных средств, которые останутся после выполнения требуемой торговой операции margin_level Уровень маржи, который установится после выполнения требуемой торговой операции comment Комментарий к коду ответа, описание ошибки

Смотри также

