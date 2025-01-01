- Структура даты
Прежде чем отправить торговому серверу запрос на торговую операцию, рекомендуется провести его проверку. Проверка осуществляется функцией OrderCheck(), которой передается сам проверяемый запрос и переменная типа структуры MqlTradeCheckResult. В эту переменную и будет записан результат проверки.
|
struct MqlTradeCheckResult
Описание полей
|
Поле
|
Описание
|
retcode
|
balance
|
Значение баланса, которое будет после выполнения торговой операции
|
equity
|
Значение собственных средств, которое будет после выполнения торговой операции
|
profit
|
Значение плавающей прибыли, которое будет после выполнения торговой операции
|
margin
|
Размер маржи необходимый для требуемой торговой операции
|
margin_free
|
Размер свободных собственных средств, которые останутся после выполнения требуемой торговой операции
|
margin_level
|
Уровень маржи, который установится после выполнения требуемой торговой операции
|
comment
|
Комментарий к коду ответа, описание ошибки
