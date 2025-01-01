Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTradePositionCloseBy
PositionCloseBy
Закрывает позицию с указанным тикетом позицией встречного направления.
bool PositionCloseBy(
Параметры
ticket
[in] Тикет закрываемой позиции.
ticket_by
[in] Тикет встречной позиции, которая используется для закрытия.
Возвращаемое значение
true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.
Примечание
Успешное окончание работы метода PositionCloseBy(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode().