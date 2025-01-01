ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTradePositionCloseBy 

PositionCloseBy

Закрывает позицию с указанным тикетом позицией встречного направления.

bool  PositionCloseBy(
   const ulong   ticket,        // тикет позиции
   const ulong   ticket_by      // тикет встречной позции
   )

Параметры

ticket

[in]  Тикет закрываемой позиции.

ticket_by

[in]  Тикет встречной позиции, которая используется для закрытия.

Возвращаемое значение

true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.

Примечание

Успешное окончание работы метода PositionCloseBy(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode().

Buy