Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTrade 

Request

Получает копию структуры последнего запроса.

void  Request(
   MqlTradeRequest&  request      // ссылка
   ) const

Параметры

request

[out]  Ссылка на структуру для копирования.

Возвращаемое значение

Нет.