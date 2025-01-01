ДокументацияРазделы
Получает идентификатор эксперта.

ulong  RequestMagic() const

Возвращаемое значение

Идентификатор эксперта, использованный в последнем запросе.