ResultBid

Получает текущую цену предложения (реквоту).

double  ResultBid() const 

Возвращаемое значение

Текущая рыночная цена предложения (реквота).