CTrade
CTrade é uma classe para facilitar o acesso às funções de negociação.
Descrição
A classe CTrade oferece facilidade de acesso às funções de negociação.
Declaração
|
class CTrade : public CObject
Título
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
Hierarquia de herança
CTrade
Descendentes diretos
CExpertTrade
Métodos de classe pelos grupos
|
Definição dos parâmetros
|
|
Define nível de entrada
|
Define a ID do expert
|
Define o desvio permitido
|
Define o preenchimento do tipo de ordem
|
Define o tipo de ordem segundo a execução de acordo com as configurações do símbolo especificado
|
Define o modo assíncrono para operações de negociação
|
Define o modo de cálculo da margem de acordo com as configurações da conta atual
|
As operações com ordens
|
|
Coloca a ordem pendente com parâmetros definidos
|
Modifica os parâmetros da ordem pendente
|
Exclui a ordem pendente
|
As operações com posições
|
|
Abre a posição com parâmetros definidos
|
Altera os parâmetros da posição segundo quer o símbolo, quer o bilhete da posição
|
Fecha a posição segundo o símbolo especificado
|
Fecha parte da posição cujo símbolo ou bilhete é especificado
|
Fecha a posição com o bilhete indicado da posição com direção oposta.
|
Métodos adicionais
|
|
Abre uma posição comprada com parâmetros determinados
|
Abre uma posição vendida com parâmetros determinados
|
Coloca a ordem pendente do tipo Buy Limit com parâmetros determinados
|
Coloca a ordem pendente do tipo Buy Stop com parâmetros determinados
|
Coloca a ordem pendente do tipo Sell Limit com parâmetros determinados
|
Coloca a ordem pendente do tipo Sell Stop com parâmetros determinados
|
Acesso aos últimos parâmetros dos pedidos
|
|
Obtém a cópia da última estrutura de pedido
|
Obtém o tipo de operação de negociação
|
Obtém o tipo de operação de negociação como string
|
Obtém o número mágico do Expert Advisor
|
Obtém o ticket de ordem, utilizado no último pedido
|
Obtém o nome do símbolo, utilizado no último pedido
|
Obtém o volume da negociação (em lotes), utilizado no último pedido
|
Obtém o preço, utilizado no último pedido
|
Obtém o preço da ordem pendente do tipo Stop Limit, utilizado no último pedido
|
Obtém o preço do Stop Loss da ordem, utilizado no último pedido
|
Obtém o preço Lucro do Take Profit, utilizado no último pedido
|
Obtém o desvio de preço da ordem, utilizado no último pedido
|
Obtém o tipo de ordem, utilizado no último pedido
|
Obtém o tipo de ordem (como string), utilizado no último pedido
|
Obtém o tipo de preenchimento da ordem, utilizado no último pedido
|
Obtém o tipo de preenchimento da ordem (como string), utilizado no último pedido
|
Obtém o período de validade da ordem, utilizado no último pedido
|
Obtém o período de validade da ordem (como string), utilizado no último pedido
|
Obtém o tempo de validade da ordem, utilizado no último pedido
|
Obtém o comentário da ordem, utilizado no último pedido
|
Obtém os bilhetes da posição.
|
Obtém os bilhetes da posição oposta.
|
Acesso aos resultados de verificação do último pedido
|
|
Obtém a cópia da estrutura do resultado da verificação do último pedido.
|
Obtém o valor do campo retcode do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido
|
Obtém a string da descrição do campo retcode do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido
|
Obtém o valor do campo saldo do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido
|
Obtém o valor do campo capital líquido do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido
|
Obtém o valor do campo lucro do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido
|
Obtém o valor do campo margem do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido
|
Obtém o valor do campo margin_free do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido
|
Obtém o valor do campo margin_level do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido
|
Obtém o valor do campo comentário do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido
|
Acesso aos resultados da execução do último pedido
|
|
Obtém a cópia da estrutura do resultado do último pedido
|
Obtém o código de resultado do pedido
|
Obtém o código de resultado do pedido como texto
|
Obtém o ticket da oferta
|
Obtém o ticket da ordem
|
Obtém o volume da oferta ou ordem
|
Obtém o preço, confirmado pela corretora
|
Obtém o preço bid atual (requote)
|
Obtém o preço ask atual (requote)
|
Obtém o comentário da corretora
|
Métodos auxiliares
|
|
Imprime os últimos parâmetros do pedido no diário
|
Imprime os resultados do último pedido no diário
|
Prepara a string formatada com parâmetros do último pedido
|
Prepara a string formatada com os resultados da última execução do pedido