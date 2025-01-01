LogLevel Define nível de entrada

SetExpertMagicNumber Define a ID do expert

SetDeviationInPoints Define o desvio permitido

SetTypeFilling Define o preenchimento do tipo de ordem

SetTypeFillingBySymbol Define o tipo de ordem segundo a execução de acordo com as configurações do símbolo especificado

SetAsyncMode Define o modo assíncrono para operações de negociação

SetMarginMode Define o modo de cálculo da margem de acordo com as configurações da conta atual

As operações com ordens

OrderOpen Coloca a ordem pendente com parâmetros definidos

OrderModify Modifica os parâmetros da ordem pendente

OrderDelete Exclui a ordem pendente

As operações com posições

PositionOpen Abre a posição com parâmetros definidos

PositionModify Altera os parâmetros da posição segundo quer o símbolo, quer o bilhete da posição

PositionClose Fecha a posição segundo o símbolo especificado

PositionClosePartial Fecha parte da posição cujo símbolo ou bilhete é especificado

PositionCloseBy Fecha a posição com o bilhete indicado da posição com direção oposta.

Métodos adicionais

Buy Abre uma posição comprada com parâmetros determinados

Sell Abre uma posição vendida com parâmetros determinados

BuyLimit Coloca a ordem pendente do tipo Buy Limit com parâmetros determinados

BuyStop Coloca a ordem pendente do tipo Buy Stop com parâmetros determinados

SellLimit Coloca a ordem pendente do tipo Sell Limit com parâmetros determinados

SellStop Coloca a ordem pendente do tipo Sell Stop com parâmetros determinados

Acesso aos últimos parâmetros dos pedidos

Request Obtém a cópia da última estrutura de pedido

RequestAction Obtém o tipo de operação de negociação

RequestActionDescription Obtém o tipo de operação de negociação como string

RequestMagic Obtém o número mágico do Expert Advisor

RequestOrder Obtém o ticket de ordem, utilizado no último pedido

RequestSymbol Obtém o nome do símbolo, utilizado no último pedido

RequestVolume Obtém o volume da negociação (em lotes), utilizado no último pedido

RequestPrice Obtém o preço, utilizado no último pedido

RequestStopLimit Obtém o preço da ordem pendente do tipo Stop Limit, utilizado no último pedido

RequestSL Obtém o preço do Stop Loss da ordem, utilizado no último pedido

RequestTP Obtém o preço Lucro do Take Profit, utilizado no último pedido

RequestDeviation Obtém o desvio de preço da ordem, utilizado no último pedido

RequestType Obtém o tipo de ordem, utilizado no último pedido

RequestTypeDescription Obtém o tipo de ordem (como string), utilizado no último pedido

RequestTypeFilling Obtém o tipo de preenchimento da ordem, utilizado no último pedido

RequestTypeFillingDescription Obtém o tipo de preenchimento da ordem (como string), utilizado no último pedido

RequestTypeTime Obtém o período de validade da ordem, utilizado no último pedido

RequestTypeTimeDescription Obtém o período de validade da ordem (como string), utilizado no último pedido

RequestExpiration Obtém o tempo de validade da ordem, utilizado no último pedido

RequestComment Obtém o comentário da ordem, utilizado no último pedido

RequestPosition Obtém os bilhetes da posição.

RequestPositionBy Obtém os bilhetes da posição oposta.

Acesso aos resultados de verificação do último pedido

CheckResult Obtém a cópia da estrutura do resultado da verificação do último pedido.

CheckResultRetcode Obtém o valor do campo retcode do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultRetcodeDescription Obtém a string da descrição do campo retcode do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultBalance Obtém o valor do campo saldo do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultEquity Obtém o valor do campo capital líquido do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultProfit Obtém o valor do campo lucro do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultMargin Obtém o valor do campo margem do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultMarginFree Obtém o valor do campo margin_free do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultMarginLevel Obtém o valor do campo margin_level do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultComment Obtém o valor do campo comentário do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

Acesso aos resultados da execução do último pedido

Result Obtém a cópia da estrutura do resultado do último pedido

ResultRetcode Obtém o código de resultado do pedido

ResultRetcodeDescription Obtém o código de resultado do pedido como texto

ResultDeal Obtém o ticket da oferta

ResultOrder Obtém o ticket da ordem

ResultVolume Obtém o volume da oferta ou ordem

ResultPrice Obtém o preço, confirmado pela corretora

ResultBid Obtém o preço bid atual (requote)

ResultAsk Obtém o preço ask atual (requote)

ResultComment Obtém o comentário da corretora

Métodos auxiliares

PrintRequest Imprime os últimos parâmetros do pedido no diário

PrintResult Imprime os resultados do último pedido no diário

FormatRequest Prepara a string formatada com parâmetros do último pedido