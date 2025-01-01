DocumentaçãoSeções
CTrade

CTrade é uma classe para facilitar o acesso às funções de negociação.

Descrição

A classe CTrade oferece facilidade de acesso às funções de negociação.

Declaração

   class CTrade : public CObject

Título

   #include <Trade\Trade.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CTrade

Descendentes diretos

CExpertTrade

Métodos de classe pelos grupos

Definição dos parâmetros

 

LogLevel

Define nível de entrada

SetExpertMagicNumber

Define a ID do expert

SetDeviationInPoints

Define o desvio permitido

SetTypeFilling

Define o preenchimento do tipo de ordem

SetTypeFillingBySymbol

Define o tipo de ordem segundo a execução de acordo com as configurações do símbolo especificado

SetAsyncMode

Define o modo assíncrono para operações de negociação

SetMarginMode

Define o modo de cálculo da margem de acordo com as configurações da conta atual

As operações com ordens

 

OrderOpen

Coloca a ordem pendente com parâmetros definidos

OrderModify

Modifica os parâmetros da ordem pendente

OrderDelete

Exclui a ordem pendente

As operações com posições

 

PositionOpen

Abre a posição com parâmetros definidos

PositionModify

Altera os parâmetros da posição segundo quer o símbolo, quer o bilhete da posição

PositionClose

Fecha a posição segundo o símbolo especificado

PositionClosePartial

Fecha parte da posição cujo símbolo ou bilhete é especificado

PositionCloseBy

Fecha a posição com o bilhete indicado da posição com direção oposta.

Métodos adicionais

 

Buy

Abre uma posição comprada com parâmetros determinados

Sell

Abre uma posição vendida com parâmetros determinados

BuyLimit

Coloca a ordem pendente do tipo Buy Limit com parâmetros determinados

BuyStop

Coloca a ordem pendente do tipo Buy Stop com parâmetros determinados

SellLimit

Coloca a ordem pendente do tipo Sell Limit com parâmetros determinados

SellStop

Coloca a ordem pendente do tipo Sell Stop com parâmetros determinados

Acesso aos últimos parâmetros dos pedidos

 

Request

Obtém a cópia da última estrutura de pedido

RequestAction

Obtém o tipo de operação de negociação

RequestActionDescription

Obtém o tipo de operação de negociação como string

RequestMagic

Obtém o número mágico do Expert Advisor

RequestOrder

Obtém o ticket de ordem, utilizado no último pedido

RequestSymbol

Obtém o nome do símbolo, utilizado no último pedido

RequestVolume

Obtém o volume da negociação (em lotes), utilizado no último pedido

RequestPrice

Obtém o preço, utilizado no último pedido

RequestStopLimit

Obtém o preço da ordem pendente do tipo Stop Limit, utilizado no último pedido

RequestSL

Obtém o preço do Stop Loss da ordem, utilizado no último pedido

RequestTP

Obtém o preço Lucro do Take Profit, utilizado no último pedido

RequestDeviation

Obtém o desvio de preço da ordem, utilizado no último pedido

RequestType

Obtém o tipo de ordem, utilizado no último pedido

RequestTypeDescription

Obtém o tipo de ordem (como string), utilizado no último pedido

RequestTypeFilling

Obtém o tipo de preenchimento da ordem, utilizado no último pedido

RequestTypeFillingDescription

Obtém o tipo de preenchimento da ordem (como string), utilizado no último pedido

RequestTypeTime

Obtém o período de validade da ordem, utilizado no último pedido

RequestTypeTimeDescription

Obtém o período de validade da ordem (como string), utilizado no último pedido

RequestExpiration

Obtém o tempo de validade da ordem, utilizado no último pedido

RequestComment

Obtém o comentário da ordem, utilizado no último pedido

RequestPosition

Obtém os bilhetes da posição.

RequestPositionBy

Obtém os bilhetes da posição oposta.

Acesso aos resultados de verificação do último pedido

 

CheckResult

Obtém a cópia da estrutura do resultado da verificação do último pedido.

CheckResultRetcode

Obtém o valor do campo retcode do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultRetcodeDescription

Obtém a string da descrição do campo retcode do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultBalance

Obtém o valor do campo saldo do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultEquity

Obtém o valor do campo capital líquido do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultProfit

Obtém o valor do campo lucro do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultMargin

Obtém o valor do campo margem do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultMarginFree

Obtém o valor do campo margin_free do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultMarginLevel

Obtém o valor do campo margin_level do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

CheckResultComment

Obtém o valor do campo comentário do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido

Acesso aos resultados da execução do último pedido

 

Result

Obtém a cópia da estrutura do resultado do último pedido

ResultRetcode

Obtém o código de resultado do pedido

ResultRetcodeDescription

Obtém o código de resultado do pedido como texto

ResultDeal

Obtém o ticket da oferta

ResultOrder

Obtém o ticket da ordem

ResultVolume

Obtém o volume da oferta ou ordem

ResultPrice

Obtém o preço, confirmado pela corretora

ResultBid

Obtém o preço bid atual (requote)

ResultAsk

Obtém o preço ask atual (requote)

ResultComment

Obtém o comentário da corretora

Métodos auxiliares

 

PrintRequest

Imprime os últimos parâmetros do pedido no diário

PrintResult

Imprime os resultados do último pedido no diário

FormatRequest

Prepara a string formatada com parâmetros do último pedido

FormatRequestResult

Prepara a string formatada com os resultados da última execução do pedido

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare