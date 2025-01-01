LogLevel 로깅 수준 설정하기

SetExpertMagicNumber 엑스퍼트 ID 설정하기

SetDeviationInPoints 허용 편차 설정하기

SetTypeFilling 주문 채우기 유형 설정하기

SetTypeFillingBySymbol 지정된 기호 설정에 따라 주무느이 채우기 유형을 설정하기

SetAsyncMode 거래 작업에 대한 비동기 모드를 설정하기

SetMarginMode 현재 계정 설정에 따라 마진 계산 모드를 설정하기

주문 작업

OrderOpen 지정된 매개변수를 사용하여 지정가 주문을 발주하기

OrderModify 지정가 주문 매개변수 수정

OrderDelete 지정가 주문 삭제하기

포지션 작업

PositionOpen 지정된 매개변수가 있는 포지션 열기

PositionModify 지정된 기호 또는 포지션 티켓으로 포지션 매개변수 수정하기

PositionClose 지정된 기호의 포지션 닫기

PositionClosePartial 지정된 기호 또는 지정된 티켓의 포지션을 부분적으로 닫기

PositionCloseBy 지정된 티켓과 반대 포지션으로 포지션을 닫기

추가 메서드

Buy 지정된 매개변수를 사용하여 long 포지션 열기

Sell 지정된 매개변수를 사용하여 short 포지션 열기

BuyLimit 지정된 매개변수를 사용하여 매수 제한 유형의 지정가 주문을 발주하기

BuyStop 지정된 매개변수를 사용하여 매수 중지 유형의 지정가 주문을 발주하기

SellLimit 지정된 매개변수를 사용하여 매도 제한 유형의 지정가 주문을 발주하기

SellStop 지정된 매개변수를 사용하여 매도 중지 유형의 지정가 주문을 발주하기

마지막 요청 매개변수에 대한 액세스

Request 마지막 요청 구조의 복사본을 가져오기

RequestAction 거래 작업 유형 가져오기

RequestActionDescription 거래 작업 유형을 문자열로 가져오기

RequestMagic 엑스퍼트 어드바이저의 매직 넘버 가져오기

RequestOrder 마지막 요청에 사용된 주문 티켓을 가져오기

RequestSymbol 마지막 요청에 사용된 기호 이름을 가져오기

RequestVolume 마지막 요청에 사용된 거래 볼륨을 가져오기(로트 단위)

RequestPrice 마지막 요청에 사용된 가격을 가져오기

RequestStopLimit 마지막에 요청된 중지 제한 유형의 지정가 주문 가격을 가져오기

RequestSL 마지막 요청에 사용된 주문의 손절매 가격을 가져오기

RequestTP 마지막 요청에 사용된 주문의 이익 실현 가격 가져오기

RequestDeviation 마지막 요청에 사용된 주문의 최대 허용 가격 편차를 가져오기

RequestType 마지막 요청에 사용된 주문 유형 가져오기

RequestTypeDescription 마지막 요청에 사용된 주문의 유형(문자열로)을 가져오기

RequestTypeFilling 마지막 요청에 사용된 주문의 채우기 유형 가져오기

RequestTypeFillingDescription 마지막 요청에 사용된 주문의 채우기 유형(문자열로)을 가져오기

RequestTypeTime 마지막 요청에 사용된 주문의 유효 기간을 가져오기

RequestTypeTimeDescription 마지막 요청에 사용된 주문의 유효 기간(문자열로)을 가져오기

RequestExpiration 마지막 요청에 사용된 주문의 만료 시간을 가져오기

RequestComment 마지막 요청에 사용된 주문의 설명을 가져오기

RequestPosition 포지션 티켓 가져오기

RequestPositionBy 반대 포지션 티켓 가져오기

마지막 요청 확인 결과에 대한 액세스

CheckResult 마지막 요청 검사 결과의 구조 복사본 가져오기.

CheckResultRetcode 요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 retcode 필드 값 가져오기

CheckResultRetcodeDescription 요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 retcode 필드에 대한 문자열 설명 가져오기

CheckResultBalance 요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 밸런스 필드 값을 가져오기

CheckResultEquity 요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 자기자본 필드 값을 가져오기

CheckResultProfit 거래 작업을 실행한 후 플로팅(floating) 이익의 값을 가져오기.

CheckResultMargin 요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 여유 필드 값을 가져오기

CheckResultMarginFree 요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 margin_free 필드 값을 가져오기

CheckResultMarginLevel 요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 margin_level 필드 값을 가져오기

CheckResultComment 요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 주석 필드 값을 가져오기

마지막 요청 실행 결과에 대한 액세스

Result 마지막 요청 결과의 구조 복사본을 가져오기

ResultRetcode 요청 결과 코드 가져오기

ResultRetcodeDescription 요청 결과의 코드를 문자열로 가져오기

ResultDeal 딜 티켓 가져오기

ResultOrder 주문 티켓 가져오기

ResultVolume 딜 또는 주문 볼륨 가져오기

ResultPrice 브로커가 확인한 가격 가져오기

ResultBid 현재 입찰가(재요청) 가져오기

ResultAsk 현재 호가(재요청) 가져오기

ResultComment 브로커 설명 가져오기

보조 메서드

PrintRequest 마지막 요청 매개변수를 저널에 인쇄하기

PrintResult 마지막 요청의 결과를 저널에 인쇄하기

FormatRequest 마지막 요청 매개변수를 사용하여 포맷된 문자열을 준비하기