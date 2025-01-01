- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
CTrade
CTrade 거래 기능에 쉽게 접근할 수 있는 클래스입니다.
설명
CTrade 클래스는 거래 기능에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
선언
|
class CTrade : public CObject
제목
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
상속 계층
CTrade
직계 후손
CExpertTrade
그룹별 클래스 메서드
|
매개변수 설정
|
|
로깅 수준 설정하기
|
엑스퍼트 ID 설정하기
|
허용 편차 설정하기
|
주문 채우기 유형 설정하기
|
지정된 기호 설정에 따라 주무느이 채우기 유형을 설정하기
|
거래 작업에 대한 비동기 모드를 설정하기
|
현재 계정 설정에 따라 마진 계산 모드를 설정하기
|
주문 작업
|
|
지정된 매개변수를 사용하여 지정가 주문을 발주하기
|
지정가 주문 매개변수 수정
|
지정가 주문 삭제하기
|
포지션 작업
|
|
지정된 매개변수가 있는 포지션 열기
|
지정된 기호 또는 포지션 티켓으로 포지션 매개변수 수정하기
|
지정된 기호의 포지션 닫기
|
지정된 기호 또는 지정된 티켓의 포지션을 부분적으로 닫기
|
지정된 티켓과 반대 포지션으로 포지션을 닫기
|
추가 메서드
|
|
지정된 매개변수를 사용하여 long 포지션 열기
|
지정된 매개변수를 사용하여 short 포지션 열기
|
지정된 매개변수를 사용하여 매수 제한 유형의 지정가 주문을 발주하기
|
지정된 매개변수를 사용하여 매수 중지 유형의 지정가 주문을 발주하기
|
지정된 매개변수를 사용하여 매도 제한 유형의 지정가 주문을 발주하기
|
지정된 매개변수를 사용하여 매도 중지 유형의 지정가 주문을 발주하기
|
마지막 요청 매개변수에 대한 액세스
|
|
마지막 요청 구조의 복사본을 가져오기
|
거래 작업 유형 가져오기
|
거래 작업 유형을 문자열로 가져오기
|
엑스퍼트 어드바이저의 매직 넘버 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문 티켓을 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 기호 이름을 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 거래 볼륨을 가져오기(로트 단위)
|
마지막 요청에 사용된 가격을 가져오기
|
마지막에 요청된 중지 제한 유형의 지정가 주문 가격을 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 손절매 가격을 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 이익 실현 가격 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 최대 허용 가격 편차를 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문 유형 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 유형(문자열로)을 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 채우기 유형 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 채우기 유형(문자열로)을 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 유효 기간을 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 유효 기간(문자열로)을 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 만료 시간을 가져오기
|
마지막 요청에 사용된 주문의 설명을 가져오기
|
포지션 티켓 가져오기
|
반대 포지션 티켓 가져오기
|
마지막 요청 확인 결과에 대한 액세스
|
|
마지막 요청 검사 결과의 구조 복사본 가져오기.
|
요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 retcode 필드 값 가져오기
|
요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 retcode 필드에 대한 문자열 설명 가져오기
|
요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 밸런스 필드 값을 가져오기
|
요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 자기자본 필드 값을 가져오기
|
거래 작업을 실행한 후 플로팅(floating) 이익의 값을 가져오기.
|
요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 여유 필드 값을 가져오기
|
요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 margin_free 필드 값을 가져오기
|
요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 margin_level 필드 값을 가져오기
|
요청 정확성을 확인하는 동안 채워진 MqlTradeCheckResult 유형의 주석 필드 값을 가져오기
|
마지막 요청 실행 결과에 대한 액세스
|
|
마지막 요청 결과의 구조 복사본을 가져오기
|
요청 결과 코드 가져오기
|
요청 결과의 코드를 문자열로 가져오기
|
딜 티켓 가져오기
|
주문 티켓 가져오기
|
딜 또는 주문 볼륨 가져오기
|
브로커가 확인한 가격 가져오기
|
현재 입찰가(재요청) 가져오기
|
현재 호가(재요청) 가져오기
|
브로커 설명 가져오기
|
보조 메서드
|
|
마지막 요청 매개변수를 저널에 인쇄하기
|
마지막 요청의 결과를 저널에 인쇄하기
|
마지막 요청 매개변수를 사용하여 포맷된 문자열을 준비하기
|
마지막 요청 실행 결과로 포맷된 문자열을 준비하기