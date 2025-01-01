- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
Klasse CTrade
CTrade ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Handelsfunktionen.
Beschreibung
Klasse CTrade bietet den vereinfachten Zugriff auf die Handelsfunktionen.
Deklaration
|
class CTrade : public CObject
Kopf
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CTrade
Direkte Ableitungen
CExpertTrade
Gruppen der Klassenmethode
|
Einstellung
|
|
Setzt die Protokollierungsstufe von Nachrichten
|
Setzt die Identifikator von Expert Advisor
|
Setzt die zulässige Abweichung
|
Setzt den Orderausführungstyp
|
Setzt den Typ derAusführung einer Order entsprechend den Einstellungen des angegebenen Symbols
|
Setzt den asynchronen Handelsmodus
|
Setzt den Modus der Berechnung der Marge entsprechend den Einstellungen des aktuellen Kontos
|
Order-Operationen
|
|
Liegt eine Pending-Order mit angegebenen Parameter an
|
Ändert die Eigenschaften einer Pending-Order
|
Löscht eine Pending-Order
|
Operationen mit Positionen
|
|
Eröffnet eine Position mit den angegebenen Parametern
|
Ändert die Parameter der Position
|
Schließt eine Position
|
Schließt einen Teil der Position nach dem angegebenen Symbol oder Ticket
|
Schließt die Position mit dem angegebenen Ticket zur Gegenposition
|
Zusätzliche Methoden
|
|
Eröffnet eine Long-Position mit den angegebenen Parametern
|
Eröffnet eine Short-Position mit den angegebenen Parametern
|
Stellt eine Pending-Kaufsorder aus zum Preis, der besser als Marktpreis ist
|
Stellt eine Pending-Kaufsorder aus zum Preis, der schlechter als Marktpreis ist
|
Stellt eine Pending-Verkaufsorder aus zum Preis, der besser als Marktpreis ist
|
Stellt eine Pending-Verkaufsorder aus zum Preis, der schlechter als Marktpreis ist
|
Zugriff auf die Parameter der letzten Anfrage
|
|
Erhält eine Kopie der Struktur der letzten Anfrage
|
Erhält den Typ der Transaktion
|
Erhält den Typ der Transaktion als String
|
Erhält die ID des Expert Advisors
|
Erhält Ticket einer Order
|
Erhält den Namen des Handelsinstruments, für das die Order ausgestellt ist
|
Erhält das angefragten Volumen des Deals in Lots
|
Erhält den Preis zu dem die Order ausgeführt werden soll
|
Erhält den Preis, zu dem eine Pending-Stop-Limit-Order ausgestellt wird
|
Erhält den Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird
|
Erhält den Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird
|
Erhält die maximal zulässige Abweichung von der Preisvorstellung
|
Erhält den Typ der Order
|
Erhält den Typ der Order als String
|
Erhält den Orderausführungstyp
|
Erhält den Orderausführungstyp als String
|
Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit
|
Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit als String
|
Erhält die Ablaufzeit der Pending-Order
|
Erhält den Kommentar zur Order
|
Erhält das Ticket der Position
|
Erhält das Ticket der Gegenposition
|
Zugriff auf die Prüfergebnisse der letzten Anfrage
|
|
Erhält eine Kopie der Struktur der Prüfergebnisse der letzten Anfrage
|
Gibt den Wert des retcode-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war
|
Gibt die String-Beschreibung des retcode-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war
|
Gibt den Wert des balance-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war
|
Gibt den Wert des balance-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war
|
Erhält den Wert des schwebenden Profits, der nach der Transaktion erwartet ist
|
Gibt den Wert des margin-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war
|
Gibt den Wert des margin_free-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war
|
Gibt den Wert des margin_level-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war
|
Gibt den Wert des comment-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war
|
Zugriff auf die Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage
|
|
Erhält eine Kopie der Struktur der Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage
|
Erhält den Code der Abfrageausführungsergebnisse
|
Erhält den Code der Abfrageausführungsergebnisse als String
|
Erhält Ticket des Deals
|
Erhält Ticket einer Order
|
Erhält das Volumen des Deals oder der Order
|
Erhält den durch Broker bestätigten Preis
|
Erhält den aktuellen Bid-Preis (Requote)
|
Erhält den aktuellen Ask-Preis (Requote)
|
Erhält den Kommentar des Brokers
|
Hilfsmethoden
|
|
Schreibt die Parameter der letzten Anfrage ins Journal
|
Schreibt die Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage ins Journal
|
Schreibt die Parameter der letzten Anfrage in String
|
Schreibt die Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage in String