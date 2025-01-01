DokumentationKategorien
Klasse CTrade

CTrade ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Handelsfunktionen.

Beschreibung

Klasse CTrade bietet den vereinfachten Zugriff auf die Handelsfunktionen.

Deklaration

   class CTrade : public CObject

Kopf

   #include <Trade\Trade.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CTrade

Direkte Ableitungen

CExpertTrade

Gruppen der Klassenmethode

Einstellung

 

LogLevel

Setzt die Protokollierungsstufe von Nachrichten

SetExpertMagicNumber

Setzt die Identifikator von Expert Advisor

SetDeviationInPoints

Setzt die zulässige Abweichung

SetTypeFilling

Setzt den Orderausführungstyp

SetTypeFillingBySymbol

Setzt den Typ derAusführung einer Order entsprechend den Einstellungen des angegebenen Symbols

SetAsyncMode

Setzt den asynchronen Handelsmodus

SetMarginMode

Setzt den Modus der Berechnung der Marge entsprechend den Einstellungen des aktuellen Kontos

Order-Operationen

 

OrderOpen

Liegt eine Pending-Order mit angegebenen Parameter an

OrderModify

Ändert die Eigenschaften einer Pending-Order

OrderDelete

Löscht eine Pending-Order

Operationen mit Positionen

 

PositionOpen

Eröffnet eine Position mit den angegebenen Parametern

PositionModify

Ändert die Parameter der Position

PositionClose

Schließt eine Position

PositionClosePartial

Schließt einen Teil der Position nach dem angegebenen Symbol oder Ticket‌

PositionCloseBy

Schließt die Position mit dem angegebenen Ticket zur Gegenposition

Zusätzliche Methoden

 

Buy

Eröffnet eine Long-Position mit den angegebenen Parametern

Sell

Eröffnet eine Short-Position mit den angegebenen Parametern

BuyLimit

Stellt eine Pending-Kaufsorder aus zum Preis, der besser als Marktpreis ist

BuyStop

Stellt eine Pending-Kaufsorder aus zum Preis, der schlechter als Marktpreis ist

SellLimit

Stellt eine Pending-Verkaufsorder aus zum Preis, der besser als Marktpreis ist

SellStop

Stellt eine Pending-Verkaufsorder aus zum Preis, der schlechter als Marktpreis ist

Zugriff auf die Parameter der letzten Anfrage

 

Request

Erhält eine Kopie der Struktur der letzten Anfrage

RequestAction

Erhält den Typ der Transaktion

RequestActionDescription

Erhält den Typ der Transaktion als String

RequestMagic

Erhält die ID des Expert Advisors

RequestOrder

Erhält Ticket einer Order

RequestSymbol

Erhält den Namen des Handelsinstruments, für das die Order ausgestellt ist

RequestVolume

Erhält das angefragten Volumen des Deals in Lots

RequestPrice

Erhält den Preis zu dem die Order ausgeführt werden soll

RequestStopLimit

Erhält den Preis, zu dem eine Pending-Stop-Limit-Order ausgestellt wird

RequestSL

Erhält den Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird

RequestTP

Erhält den Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird

RequestDeviation

Erhält die maximal zulässige Abweichung von der Preisvorstellung

RequestType

Erhält den Typ der Order

RequestTypeDescription

Erhält den Typ der Order als String

RequestTypeFilling

Erhält den Orderausführungstyp

RequestTypeFillingDescription

Erhält den Orderausführungstyp als String

RequestTypeTime

Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit

RequestTypeTimeDescription

Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit als String

RequestExpiration

Erhält die Ablaufzeit der Pending-Order

RequestComment

Erhält den Kommentar zur Order

RequestPosition

Erhält das Ticket der Position

RequestPositionBy

Erhält das Ticket der Gegenposition

Zugriff auf die Prüfergebnisse der letzten Anfrage

 

CheckResult

Erhält eine Kopie der Struktur der Prüfergebnisse der letzten Anfrage

CheckResultRetcode

Gibt den Wert des retcode-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultRetcodeDescription

Gibt die String-Beschreibung des retcode-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultBalance

Gibt den Wert des balance-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultEquity

Gibt den Wert des balance-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultProfit

Erhält den Wert des schwebenden Profits, der nach der Transaktion erwartet ist

CheckResultMargin

Gibt den Wert des margin-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultMarginFree

Gibt den Wert des margin_free-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultMarginLevel

Gibt den Wert des margin_level-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultComment

Gibt den Wert des comment-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

Zugriff auf die Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage

 

Result

Erhält eine Kopie der Struktur der Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage

ResultRetcode

Erhält den Code der Abfrageausführungsergebnisse

ResultRetcodeDescription

Erhält den Code der Abfrageausführungsergebnisse als String

ResultDeal

Erhält Ticket des Deals

ResultOrder

Erhält Ticket einer Order

ResultVolume

Erhält das Volumen des Deals oder der Order

ResultPrice

Erhält den durch Broker bestätigten Preis

ResultBid

Erhält den aktuellen Bid-Preis (Requote)

ResultAsk

Erhält den aktuellen Ask-Preis (Requote)

ResultComment

Erhält den Kommentar des Brokers

Hilfsmethoden

 

PrintRequest

Schreibt die Parameter der letzten Anfrage ins Journal

PrintResult

Schreibt die Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage ins Journal

FormatRequest

Schreibt die Parameter der letzten Anfrage in String

FormatRequestResult

Schreibt die Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage in String

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare