LogLevel Setzt die Protokollierungsstufe von Nachrichten

SetExpertMagicNumber Setzt die Identifikator von Expert Advisor

SetDeviationInPoints Setzt die zulässige Abweichung

SetTypeFilling Setzt den Orderausführungstyp

SetTypeFillingBySymbol Setzt den Typ derAusführung einer Order entsprechend den Einstellungen des angegebenen Symbols

SetAsyncMode Setzt den asynchronen Handelsmodus

SetMarginMode Setzt den Modus der Berechnung der Marge entsprechend den Einstellungen des aktuellen Kontos

Order-Operationen

OrderOpen Liegt eine Pending-Order mit angegebenen Parameter an

OrderModify Ändert die Eigenschaften einer Pending-Order

OrderDelete Löscht eine Pending-Order

Operationen mit Positionen

PositionOpen Eröffnet eine Position mit den angegebenen Parametern

PositionModify Ändert die Parameter der Position

PositionClose Schließt eine Position

PositionClosePartial Schließt einen Teil der Position nach dem angegebenen Symbol oder Ticket‌

PositionCloseBy Schließt die Position mit dem angegebenen Ticket zur Gegenposition

Zusätzliche Methoden

Buy Eröffnet eine Long-Position mit den angegebenen Parametern

Sell Eröffnet eine Short-Position mit den angegebenen Parametern

BuyLimit Stellt eine Pending-Kaufsorder aus zum Preis, der besser als Marktpreis ist

BuyStop Stellt eine Pending-Kaufsorder aus zum Preis, der schlechter als Marktpreis ist

SellLimit Stellt eine Pending-Verkaufsorder aus zum Preis, der besser als Marktpreis ist

SellStop Stellt eine Pending-Verkaufsorder aus zum Preis, der schlechter als Marktpreis ist

Zugriff auf die Parameter der letzten Anfrage

Request Erhält eine Kopie der Struktur der letzten Anfrage

RequestAction Erhält den Typ der Transaktion

RequestActionDescription Erhält den Typ der Transaktion als String

RequestMagic Erhält die ID des Expert Advisors

RequestOrder Erhält Ticket einer Order

RequestSymbol Erhält den Namen des Handelsinstruments, für das die Order ausgestellt ist

RequestVolume Erhält das angefragten Volumen des Deals in Lots

RequestPrice Erhält den Preis zu dem die Order ausgeführt werden soll

RequestStopLimit Erhält den Preis, zu dem eine Pending-Stop-Limit-Order ausgestellt wird

RequestSL Erhält den Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird

RequestTP Erhält den Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird

RequestDeviation Erhält die maximal zulässige Abweichung von der Preisvorstellung

RequestType Erhält den Typ der Order

RequestTypeDescription Erhält den Typ der Order als String

RequestTypeFilling Erhält den Orderausführungstyp

RequestTypeFillingDescription Erhält den Orderausführungstyp als String

RequestTypeTime Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit

RequestTypeTimeDescription Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit als String

RequestExpiration Erhält die Ablaufzeit der Pending-Order

RequestComment Erhält den Kommentar zur Order

RequestPosition Erhält das Ticket der Position

RequestPositionBy Erhält das Ticket der Gegenposition

Zugriff auf die Prüfergebnisse der letzten Anfrage

CheckResult Erhält eine Kopie der Struktur der Prüfergebnisse der letzten Anfrage

CheckResultRetcode Gibt den Wert des retcode-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultRetcodeDescription Gibt die String-Beschreibung des retcode-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultBalance Gibt den Wert des balance-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultEquity Gibt den Wert des balance-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultProfit Erhält den Wert des schwebenden Profits, der nach der Transaktion erwartet ist

CheckResultMargin Gibt den Wert des margin-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultMarginFree Gibt den Wert des margin_free-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultMarginLevel Gibt den Wert des margin_level-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

CheckResultComment Gibt den Wert des comment-Felds der MqlTradeCheckResult-Struktur zurück, die während der Abfrageüberprüfung gefüllt war

Zugriff auf die Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage

Result Erhält eine Kopie der Struktur der Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage

ResultRetcode Erhält den Code der Abfrageausführungsergebnisse

ResultRetcodeDescription Erhält den Code der Abfrageausführungsergebnisse als String

ResultDeal Erhält Ticket des Deals

ResultOrder Erhält Ticket einer Order

ResultVolume Erhält das Volumen des Deals oder der Order

ResultPrice Erhält den durch Broker bestätigten Preis

ResultBid Erhält den aktuellen Bid-Preis (Requote)

ResultAsk Erhält den aktuellen Ask-Preis (Requote)

ResultComment Erhält den Kommentar des Brokers

Hilfsmethoden

PrintRequest Schreibt die Parameter der letzten Anfrage ins Journal

PrintResult Schreibt die Ausführungsergebnisse der letzten Anfrage ins Journal

FormatRequest Schreibt die Parameter der letzten Anfrage in String