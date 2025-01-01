ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTradeRequestPositionBy 

RequestPositionBy

Получает тикет встречной позиции.

ulong  RequestPositionBy() const

Возвращаемое значение

Тикет встречной позиции, использованный в последнем запросе.