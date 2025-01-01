- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
CTrade
CTrade è una classe per un facile accesso alle funzioni di trading.
Descrizione
La classe CTrade offre un facile accesso alle funzioni di trade.
Dichiarazione
|
class CTrade : public CObject
Titolo
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CTrade
Discendenti diretti
CExpertTrade
I metodi di classe per gruppi
|
Setting parameters
|
|
Imposta il livello di logging
|
Imposta l' expert ID
|
Imposta la deviazione consentita
|
Imposta il tipo di riempimento dell' ordine
|
Imposta il tipo di il riempimento (filling) dell'ordine in base alle impostazioni del simbolo specificato
|
Imposta la modalità asincrona per le operazioni di trading
|
Imposta la modalità di calcolo del margine secondo le impostazioni dell'account
|
Operazioni con gli ordini
|
|
Piazza un ordine pendente con i parametri specificati
|
Modifica i parametri d'ordine pendente
|
Elimina un ordine pendente
|
Operazioni con le posizioni
|
|
Si apre una posizione con i parametri specificati
|
Modifica i parametri della posizione con il simbolo o la posizione specificata del ticket
|
Chiude la posizione per il simbolo specificato
|
Chiude parzialmente una posizione su un simbolo specificato in caso di un conto "hedging".
|
Chiude la posizione con il ticket specificato da una posizione opposta
|
Metodi aggiuntivi
|
|
Apre una posizione long con i parametri specificati
|
Apre una posizione short con i parametri specificati
|
Piazza un ordine pendente di tipo Buy Limit con i parametri specificati
|
Piazza l'ordine pendente di tipo Buy Stop con i parametri specificati
|
Piazza l'ordine pendente di tipo Sell Limit con i parametri specificati
|
Piazza l'ordine pendente di tipo Sell Stop con i parametri specificati
|
Accesso agli ultimi parametri richiesti
|
|
Ottiene la copia dell'ultima struttura request
|
Ottiene il tipo di operazione di trade
|
Ottiene il tipo di operazione di trade come stringa
|
Ottiene il numero magico dell' Expert Advisor
|
Ottiene il ticket dell' ordine utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il nome del simbolo utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il volume degli scambi (in lotti) utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il prezzo utilizzato nell ultima richiesta
|
Ottiene il prezzo del'ordine pendente di tipo Stop Limit utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il prezzo di Stop Loss dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il prezzo Take Profit dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene la deviazione del prezzo dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il tipo di ordine utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il tipo di ordine (come stringa) utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il tipo di filling dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il tipo di filling dell'ordine (come stringa) utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il periodo di validità dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il periodo di validità dell'ordine (come stringa) utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene l'espirazione dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il commento dell' ordine utilizzato nell' ultima richiesta
|
Ottiene il ticket della posizione
|
Ottiene il ticket della posizione opposta
|
L'accesso ai risultati di controllo dell'ultima richiesta
|
|
Ottiene la copia dei risultati della struttura dell'ultima richiesta (request).
|
Ottiene il valore del campo retcode di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
|
Ottiene la stringa di descrizione del campo di retcode di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
|
Ottiene il valore del campo di balance di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
|
Ottiene il valore del campo di equity di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
|
Ottiene il valore del campo profit di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
|
Ottiene il valore del campo margin di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
|
Ottiene il valore del campo margin_free di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
|
Ottiene il valore del campo margin_level di tipoMqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
|
Ottiene il valore del campo comment di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta
|
L'accesso ai risultati di esecuzione della last request
|
|
Ottiene la copia dei risultato struttura last request
|
Ottiene il codice di risultato della richiesta
|
Ottiene il codice del risultato della richiesta come testo
|
Ottiene il ticket dell'affare(deal)
|
Ottiene il ticket dell'ordine
|
Ottiene il volume dell'affare dell' ordine
|
Ottiene il prezzo, confermato dal broker
|
Ottiene il corrente prezzo di bid (il requote)
|
Ottiene il prezzo corrente (il requote) di ask
|
Ottiene il commento del broker
|
Metodi ausiliari
|
|
Stampa i parametri dell'ultima richiestanel journal
|
Stampa i risultati dell'ultima richiesta nel journal
|
Prepara la stringa formattata con parametri dell'ultima richiesta
|
Prepara la stringa formattata con risultati dell'esecuzione dell'ultima