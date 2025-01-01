DocumentazioneSezioni
CTrade è una classe per un facile accesso alle funzioni di trading.

Descrizione

La classe CTrade offre un facile accesso alle funzioni di trade.

Dichiarazione

   class CTrade : public CObject

Titolo

   #include <Trade\Trade.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CTrade

Discendenti diretti

CExpertTrade

I metodi di classe per gruppi

Setting parameters

 

LogLevel

Imposta il livello di logging

SetExpertMagicNumber

Imposta l' expert ID

SetDeviationInPoints

Imposta la deviazione consentita

SetTypeFilling

Imposta il tipo di riempimento dell' ordine

SetTypeFillingBySymbol

Imposta il tipo di il riempimento (filling) dell'ordine in base alle impostazioni del simbolo specificato

SetAsyncMode

Imposta la modalità asincrona per le operazioni di trading

SetMarginMode

Imposta la modalità di calcolo del margine secondo le impostazioni dell'account

Operazioni con gli ordini

 

OrderOpen

Piazza un ordine pendente con i parametri specificati

OrderModify

Modifica i parametri d'ordine pendente

OrderDelete

Elimina un ordine pendente

Operazioni con le posizioni

 

PositionOpen

Si apre una posizione con i parametri specificati

PositionModify

Modifica i parametri della posizione con il simbolo o la posizione specificata del ticket

PositionClose

Chiude la posizione per il simbolo specificato

PositionClosePartial

Chiude parzialmente una posizione su un simbolo specificato in caso di un conto "hedging".

PositionCloseBy

Chiude la posizione con il ticket specificato da una posizione opposta

Metodi aggiuntivi

 

Buy

Apre una posizione long con i parametri specificati

Sell

Apre una posizione short con i parametri specificati

BuyLimit

Piazza un ordine pendente di tipo Buy Limit con i parametri specificati

BuyStop

Piazza l'ordine pendente di tipo Buy Stop con i parametri specificati

SellLimit

Piazza l'ordine pendente di tipo Sell Limit con i parametri specificati

SellStop

Piazza l'ordine pendente di tipo Sell Stop con i parametri specificati

Accesso agli ultimi parametri richiesti

 

Request

Ottiene la copia dell'ultima struttura request

RequestAction

Ottiene il tipo di operazione di trade

RequestActionDescription

Ottiene il tipo di operazione di trade come stringa

RequestMagic

Ottiene il numero magico dell' Expert Advisor

RequestOrder

Ottiene il ticket dell' ordine utilizzato nell' ultima richiesta

RequestSymbol

Ottiene il nome del simbolo utilizzato nell' ultima richiesta

RequestVolume

Ottiene il volume degli scambi (in lotti) utilizzato nell' ultima richiesta

RequestPrice

Ottiene il prezzo utilizzato nell ultima richiesta

RequestStopLimit

Ottiene il prezzo del'ordine pendente di tipo Stop Limit utilizzato nell' ultima richiesta

RequestSL

Ottiene il prezzo di Stop Loss dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta

RequestTP

Ottiene il prezzo Take Profit dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta

RequestDeviation

Ottiene la deviazione del prezzo dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta

RequestType

Ottiene il tipo di ordine utilizzato nell' ultima richiesta

RequestTypeDescription

Ottiene il tipo di ordine (come stringa) utilizzato nell' ultima richiesta

RequestTypeFilling

Ottiene il tipo di filling dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta

RequestTypeFillingDescription

Ottiene il tipo di filling dell'ordine (come stringa) utilizzato nell' ultima richiesta

RequestTypeTime

Ottiene il periodo di validità dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta

RequestTypeTimeDescription

Ottiene il periodo di validità dell'ordine (come stringa) utilizzato nell' ultima richiesta

RequestExpiration

Ottiene l'espirazione dell'ordine utilizzato nell' ultima richiesta

RequestComment

Ottiene il commento dell' ordine utilizzato nell' ultima richiesta

RequestPosition

Ottiene il ticket della posizione

RequestPositionBy

Ottiene il ticket della posizione opposta

L'accesso ai risultati di controllo dell'ultima richiesta

 

CheckResult

Ottiene la copia dei risultati della struttura dell'ultima richiesta (request).

CheckResultRetcode

Ottiene il valore del campo retcode di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

CheckResultRetcodeDescription

Ottiene la stringa di descrizione del campo di retcode di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

CheckResultBalance

Ottiene il valore del campo di balance di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

CheckResultEquity

Ottiene il valore del campo di equity di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

CheckResultProfit

Ottiene il valore del campo profit di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

CheckResultMargin

Ottiene il valore del campo margin di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

CheckResultMarginFree

Ottiene il valore del campo margin_free di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

CheckResultMarginLevel

Ottiene il valore del campo margin_level di tipoMqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

CheckResultComment

Ottiene il valore del campo comment di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

L'accesso ai risultati di esecuzione della last request

 

Result

Ottiene la copia dei risultato struttura last request

ResultRetcode

Ottiene il codice di risultato della richiesta

ResultRetcodeDescription

Ottiene il codice del risultato della richiesta come testo

ResultDeal

Ottiene il ticket dell'affare(deal)

ResultOrder

Ottiene il ticket dell'ordine

ResultVolume

Ottiene il volume dell'affare dell' ordine

ResultPrice

Ottiene il prezzo, confermato dal broker

ResultBid

Ottiene il corrente prezzo di bid (il requote)

ResultAsk

Ottiene il prezzo corrente (il requote) di ask

ResultComment

Ottiene il commento del broker

Metodi ausiliari

 

PrintRequest

Stampa i parametri dell'ultima richiestanel journal

PrintResult

Stampa i risultati dell'ultima richiesta nel journal

FormatRequest

Prepara la stringa formattata con parametri dell'ultima richiesta

FormatRequestResult

Prepara la stringa formattata con risultati dell'esecuzione dell'ultima

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare