RequestTypeTime

Получает тип ордера по истечению.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME  RequestTypeTime() const

Возвращаемое значение

Тип ордера по истечению (из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME), использованный в последнем запросе.