RequestSL

Получает цену, по которой сработает Stop Loss.

double  RequestSL() const

Возвращаемое значение

Цена, использованная в последнем запросе, по которой сработает Stop Loss.