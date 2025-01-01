ДокументацияРазделы
Получает код результата выполнения запроса как строку.

string  ResultRetcodeDescription() const

Возвращаемое значение

Возвращает строку с описанием результата последнего запроса.