FormatRequestResult

Выводит в строку результаты исполнения последнего запроса.

string  FormatRequestResult(
   string&                 str,         // строка
   const MqlTradeRequest&  request,     // запрос
   const MqlTradeResult&   result       // результат
   ) const

Параметры

str

[in]  Ссылка на строку для размещения результата.

request

[in]  Ссылка на структуру типа MqlTradeRequest, содержащую информацию о последнем запросе.

result

[in]  Ссылка на структуру типа MqlTradeResult, содержащую информацию о результате исполнения последнего запроса.

Возвращаемое значение

Нет.