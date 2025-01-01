文档部分
CTrade 类用于简便地访问交易函数。

描述

声明

   class CTrade : public CObject

标称库文件

   #include <Trade\Trade.mqh>

继承体系

  CObject

      CTrade

直接分支

CExpertTrade

类方法分组

设置参数

 

LogLevel

设置日志级别

SetExpertMagicNumber

设置智能 ID

SetDeviationInPoints

设置允许的滑点

SetTypeFilling

设置订单填充类型

SetTypeFillingBySymbol

根据指定交易品种的设置来设定订单的成交指令类型

SetAsyncMode

设置交易操作的异步模式

SetMarginMode

根据当前账户设置来设定预付款计算模式

操作订单

 

OrderOpen

按照设置参数放置订单

OrderModify

修改挂单参数

OrderDelete

删除挂单

操作仓位

 

PositionOpen

按照设置参数开仓

PositionModify

修改仓位参数

PositionClose

平仓

PositionClosePartial

部分平仓指定交易品种或指定单号

PositionCloseBy

根据反向持仓关闭指定价格的持仓

附加方法

 

Buy

按照指定参数开多头仓位

Sell

按照指定参数开空头仓位

BuyLimit

按照指定参数放置低多类型挂单

BuyStop

按照指定参数放置高多类型挂单

SellLimit

按照指定参数放置高空类型挂单

SellStop

按照指定参数放置低空类型挂单

访问最后的请求参数

 

Request

获取最后请求结构的拷贝

RequestAction

获取交易操作类型

RequestActionDescription

获取交易操作类型的字符串描述

RequestMagic

获取智能交易的幻数

RequestOrder

获取最后一笔请求使用的订单号

RequestSymbol

获取最后一笔请求使用的品种名称

RequestVolume

获取最后一笔请求使用的交易量 (手数为单位)

RequestPrice

获取最后一笔请求使用的价格

RequestStopLimit

获取最后一笔请求使用的高空挂单的价位

RequestSL

获取最后一笔请求使用的订单止损价

RequestTP

获取最后一笔请求使用的订单止盈价

RequestDeviation

获取最后一笔请求使用的订单价格滑点

RequestType

获取最后一笔请求使用的订单类型

RequestTypeDescription

获取最后一笔请求使用的订单类型的字符串描述

RequestTypeFilling

获取最后一笔请求使用的订单填充类型

RequestTypeFillingDescription

获取最后一笔请求使用的订单填充类型的字符串描述

RequestTypeTime

获取最后一笔请求使用的订单有效期

RequestTypeTimeDescription

获取最后一笔请求使用的订单有效期的字符串描述

RequestExpiration

获取最后一笔请求使用的订单过期时间

RequestComment

获取最后一笔请求使用的订单注释

RequestPosition

获得持仓价格

RequestPositionBy

获得反向持仓价格

访问最后请求的检查结果

 

CheckResult

获取最后请求检查结果的结构拷贝

CheckResultRetcode

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 retcode 字段的值

CheckResultRetcodeDescription

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 retcode 字段值的字符串描述

CheckResultBalance

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 balance 字段的值

CheckResultEquity

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 equity 字段的值

CheckResultProfit

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 profit 字段的值

CheckResultMargin

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 margin 字段的值

CheckResultMarginFree

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 margin_free 字段的值

CheckResultMarginLevel

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 margin_level 字段的值

CheckResultComment

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 comment 字段的值

访问最后请求的执行结果

 

Result

获取最后请求结果的结构拷贝

ResultRetcode

获取请求结果的代码

ResultRetcodeDescription

获取请求结果代码的文本

ResultDeal

获取成交单单号。

ResultOrder

获取订单单号。

ResultVolume

获取成交单或订单的交易量

ResultPrice

获取券商确认的价格

ResultBid

获取当前卖出价格 (报价)

ResultAsk

获取当前买入价格 (报价)

ResultComment

获取券商注释

辅助方法

 

PrintRequest

在日志里输出最后一笔请求的参数

PrintResult

在日志里输出最后一笔请求的结果

FormatRequest

准备最后一笔请求参数的格式字符串

FormatRequestResult

准备最后一笔请求执行结果的格式字符串

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare