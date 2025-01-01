- LogLevel
CTrade
CTrade 类用于简便地访问交易函数。
描述
CTrade 类可供简便地访问交易函数。
声明
|
class CTrade : public CObject
标称库文件
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
继承体系
CTrade
直接分支
CExpertTrade
类方法分组
|
设置参数
|
|
设置日志级别
|
设置智能 ID
|
设置允许的滑点
|
设置订单填充类型
|
根据指定交易品种的设置来设定订单的成交指令类型
|
设置交易操作的异步模式
|
根据当前账户设置来设定预付款计算模式
|
操作订单
|
|
按照设置参数放置订单
|
修改挂单参数
|
删除挂单
|
操作仓位
|
|
按照设置参数开仓
|
修改仓位参数
|
平仓
|
部分平仓指定交易品种或指定单号
|
根据反向持仓关闭指定价格的持仓
|
附加方法
|
|
按照指定参数开多头仓位
|
按照指定参数开空头仓位
|
按照指定参数放置低多类型挂单
|
按照指定参数放置高多类型挂单
|
按照指定参数放置高空类型挂单
|
按照指定参数放置低空类型挂单
|
访问最后的请求参数
|
|
获取最后请求结构的拷贝
|
获取交易操作类型
|
获取交易操作类型的字符串描述
|
获取智能交易的幻数
|
获取最后一笔请求使用的订单号
|
获取最后一笔请求使用的品种名称
|
获取最后一笔请求使用的交易量 (手数为单位)
|
获取最后一笔请求使用的价格
|
获取最后一笔请求使用的高空挂单的价位
|
获取最后一笔请求使用的订单止损价
|
获取最后一笔请求使用的订单止盈价
|
获取最后一笔请求使用的订单价格滑点
|
获取最后一笔请求使用的订单类型
|
获取最后一笔请求使用的订单类型的字符串描述
|
获取最后一笔请求使用的订单填充类型
|
获取最后一笔请求使用的订单填充类型的字符串描述
|
获取最后一笔请求使用的订单有效期
|
获取最后一笔请求使用的订单有效期的字符串描述
|
获取最后一笔请求使用的订单过期时间
|
获取最后一笔请求使用的订单注释
|
获得持仓价格
|
获得反向持仓价格
|
访问最后请求的检查结果
|
|
获取最后请求检查结果的结构拷贝
|
获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 retcode 字段的值
|
获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 retcode 字段值的字符串描述
|
获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 balance 字段的值
|
获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 equity 字段的值
|
获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 profit 字段的值
|
获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 margin 字段的值
|
获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 margin_free 字段的值
|
获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 margin_level 字段的值
|
获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 comment 字段的值
|
访问最后请求的执行结果
|
|
获取最后请求结果的结构拷贝
|
获取请求结果的代码
|
获取请求结果代码的文本
|
获取成交单单号。
|
获取订单单号。
|
获取成交单或订单的交易量
|
获取券商确认的价格
|
获取当前卖出价格 (报价)
|
获取当前买入价格 (报价)
|
获取券商注释
|
辅助方法
|
|
在日志里输出最后一笔请求的参数
|
在日志里输出最后一笔请求的结果
|
准备最后一笔请求参数的格式字符串
|
准备最后一笔请求执行结果的格式字符串