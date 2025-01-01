ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTradeCheckResultEquity 

Возвращает значение поля equity структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса.

double  CheckResultEquity() const 

Возвращаемое значение

Значение поля equity (значение собственных средств, которое будет после выполнения торговой операции) структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса.