CTrade

CTrade sınıfı alım-satım fonksiyonlarına kolay erişim için tasarlanmıştır.

Açıklama

CTrade sınıfı alım-satım fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CTrade : public CObject

Başlık

   #include <Trade\Trade.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CTrade

İlk nesil

CExpertTrade

Gruplarına göre sınıf yöntemleri

Parametrelerin ayarlanması

 

LogLevel

Günlük oluşturma seviyesini ayarlar

SetExpertMagicNumber

Uzmanın tanımlayıcısını ayarlar

SetDeviationInPoints

İzin verilen sapma değerini aayarlar

SetTypeFilling

Emir karşılama türünü ayarlar

SetTypeFillingBySymbol

Belirtilen sembol ayarlarına göre emir uygulama yöntemini ayarlar

SetAsyncMode

Alım-satım işlemi için asenkron modu ayarlar

SetMarginMode

Mevcut hesap ayarlarına göre teminat hesaplama modunu değiştirir

Emir işlemleri

 

OrderOpen

Belirtilen parametrelerle bir bekleyen emir yerleştirir

OrderModify

Bekleyen emir parametrelerini değiştirir

OrderDelete

Bekleyen emri siler

Pozisyon işlemleri

 

PositionOpen

Belirtilen parametrelerle bir pozisyon açar

PositionModify

Belirtilen sembol ismine veya fişine göre pozisyonun parametrelerini değiştirir

PositionClose

Belirtilen sembol için bir açık pozisyonu kapatır.

PositionClosePartial

Belirtilen sembol üzerindeki veya belirtilen fişe sahip olan pozisyonu kısmen kapatır

PositionCloseBy

Pozsyonu belirtilen ters pozisyonun fişine göre kapatır

Ek yöntemler

 

Alış

Belirtilen parametrelerle bir uzun pozisyon açar

Satış

Belirtilen parametrelerle bir kısa pozisyon açar

BuyLimit

Belirtilen parametrelerle Limit Alış tipinde bir bekleyen emir yerleştirir

BuyStop

Belirtilen parametrelerle Stop Alış tipinde bir bekleyen emir yerleştirir

SellLimit

Belirtilen parametrelerle Limit Satış tipinde bir bekleyen emir yerleştirir

SellStop

Belirtilen parametrelerle Stop Satış tipinde bir bekleyen emir yerleştirir

Son isteğin parametrelerine erişim

 

Request

Son istek yapısının kopyasını alır

RequestAction

Alım-satım işlem tipini alır

RequestActionDescription

Alım-satım işlem tipini dizgi biçiminde alır

RequestMagic

Uzman Danışman tanımlayıcısını (magic number) alır

RequestOrder

Son istekte kullanılmış olan emir fişini alır

RequestSymbol

Son istekte kullanılmış olan sembolün ismini alır

RequestVolume

Son istekte kullanılmış olan işlem hacmini lot cinsinden alır

RequestPrice

Son istekte kullanılmış olan fiyatı alır

RequestStopLimit

Son istekte kullanılmış olan Stop Limit tipli bekleyen emrin fiyatını alır

RequestSL

Son istekte kullanılmış olan Zarar Durdur fiyatını alır.

RequestTP

Son istekte kullanılmış olan Kar Al fiyatını alır

RequestDeviation

Son istekte kullanılmış olan fiyat sapması değerini alır

RequestType

Son istekte kullanılan emir tipini alır

RequestTypeDescription

Son istekte kullanılmış olan emir tipini dizgi biçiminde alır

RequestTypeFilling

Son istekte kullanılmış olan emir karşılama türünü alır

RequestTypeFillingDescription

Son istekte kullanılmış olan emir karşılama türünü dizgi biçiminde alır

RequestTypeTime

Son istekte kullanılmış olan emir geçerlilik süresini alır

RequestTypeTimeDescription

Son istekte kullanılmış olan emir geçerlilik süresini dizgi biçiminde alır

RequestExpiration

Son istekte kullanılmış olan zaman-aşımı süresinin değerini alır

RequestComment

Son istekte kullanılmış olan emir yorumunu alır

RequestPosition

Pozisyonun fişini alır

RequestPositionBy

Ters pozisyonun fişini alır

Son isteğin denetim sonuçlarına erişim

 

CheckResult

Son isteğin denetim sonucu yapısının kopyasını alır.

CheckResultRetcode

İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'retcode' alanının değerini alır

CheckResultRetcodeDescription

İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'retcode' (dönüş kodu) alanının dizgi biçimli açılamasını alır

CheckResultBalance

İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'balance' (bakiye) alanının değerini alır

CheckResultEquity

İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'equity' (varlık) alanının değerini alır

CheckResultProfit

Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek değişken kar değerini alır

CheckResultMargin

İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'margin' (teminat) alanının değerini alır

CheckResultMarginFree

İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'margin_free' (serbest teminat) alanının değerini alır

CheckResultMarginLevel

İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'margin_level' (teminat seviyesi) alanının değerini alır

CheckResultComment

İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'comment' (yorum) alanının değerini alır

İstek uygulama sonuçlarına erişim

 

Result

Son istek sonucu yapısının kopyasını alır

ResultRetcode

İstek sonucunun kodunu alır

ResultRetcodeDescription

İstek sonucunun kodunu dizgi biçiminde alır

ResultDeal

İşlem fişini alır

ResultOrder

Emir fişini alır

ResultVolume

Emir veya işlem hacmini alır

ResultPrice

Aracı kurum tarafından doğrulanan fiyatı alır

ResultBid

Geçerli teklif (bid) fiyatını alır

ResultAsk

Geçerli istek (ask) fiyatını alır

ResultComment

Aracı kurumun yorumunu alır

Yardımcı yöntemler

 

PrintRequest

Son istek parametrelerini günlüğe yazdırır

PrintResult

Son istek sonuçlarını günlüğe yazdırır

FormatRequest

Son istek parametreleriye biçimlendirilmiş bir dizgi hazırlar

FormatRequestResult

Son isteğin uygulama sonuçlarıyla biçimlendirilmiş bir dizgi hazırlar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare