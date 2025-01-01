- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
CTrade
CTrade sınıfı alım-satım fonksiyonlarına kolay erişim için tasarlanmıştır.
Açıklama
CTrade sınıfı alım-satım fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CTrade : public CObject
Başlık
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CTrade
İlk nesil
CExpertTrade
Gruplarına göre sınıf yöntemleri
|
Parametrelerin ayarlanması
|
|
Günlük oluşturma seviyesini ayarlar
|
Uzmanın tanımlayıcısını ayarlar
|
İzin verilen sapma değerini aayarlar
|
Emir karşılama türünü ayarlar
|
Belirtilen sembol ayarlarına göre emir uygulama yöntemini ayarlar
|
Alım-satım işlemi için asenkron modu ayarlar
|
Mevcut hesap ayarlarına göre teminat hesaplama modunu değiştirir
|
Emir işlemleri
|
|
Belirtilen parametrelerle bir bekleyen emir yerleştirir
|
Bekleyen emir parametrelerini değiştirir
|
Bekleyen emri siler
|
Pozisyon işlemleri
|
|
Belirtilen parametrelerle bir pozisyon açar
|
Belirtilen sembol ismine veya fişine göre pozisyonun parametrelerini değiştirir
|
Belirtilen sembol için bir açık pozisyonu kapatır.
|
Belirtilen sembol üzerindeki veya belirtilen fişe sahip olan pozisyonu kısmen kapatır
|
Pozsyonu belirtilen ters pozisyonun fişine göre kapatır
|
Ek yöntemler
|
|
Belirtilen parametrelerle bir uzun pozisyon açar
|
Belirtilen parametrelerle bir kısa pozisyon açar
|
Belirtilen parametrelerle Limit Alış tipinde bir bekleyen emir yerleştirir
|
Belirtilen parametrelerle Stop Alış tipinde bir bekleyen emir yerleştirir
|
Belirtilen parametrelerle Limit Satış tipinde bir bekleyen emir yerleştirir
|
Belirtilen parametrelerle Stop Satış tipinde bir bekleyen emir yerleştirir
|
Son isteğin parametrelerine erişim
|
|
Son istek yapısının kopyasını alır
|
Alım-satım işlem tipini alır
|
Alım-satım işlem tipini dizgi biçiminde alır
|
Uzman Danışman tanımlayıcısını (magic number) alır
|
Son istekte kullanılmış olan emir fişini alır
|
Son istekte kullanılmış olan sembolün ismini alır
|
Son istekte kullanılmış olan işlem hacmini lot cinsinden alır
|
Son istekte kullanılmış olan fiyatı alır
|
Son istekte kullanılmış olan Stop Limit tipli bekleyen emrin fiyatını alır
|
Son istekte kullanılmış olan Zarar Durdur fiyatını alır.
|
Son istekte kullanılmış olan Kar Al fiyatını alır
|
Son istekte kullanılmış olan fiyat sapması değerini alır
|
Son istekte kullanılan emir tipini alır
|
Son istekte kullanılmış olan emir tipini dizgi biçiminde alır
|
Son istekte kullanılmış olan emir karşılama türünü alır
|
Son istekte kullanılmış olan emir karşılama türünü dizgi biçiminde alır
|
Son istekte kullanılmış olan emir geçerlilik süresini alır
|
Son istekte kullanılmış olan emir geçerlilik süresini dizgi biçiminde alır
|
Son istekte kullanılmış olan zaman-aşımı süresinin değerini alır
|
Son istekte kullanılmış olan emir yorumunu alır
|
Pozisyonun fişini alır
|
Ters pozisyonun fişini alır
|
Son isteğin denetim sonuçlarına erişim
|
|
Son isteğin denetim sonucu yapısının kopyasını alır.
|
İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'retcode' alanının değerini alır
|
İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'retcode' (dönüş kodu) alanının dizgi biçimli açılamasını alır
|
İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'balance' (bakiye) alanının değerini alır
|
İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'equity' (varlık) alanının değerini alır
|
Alım-satım işleminden sonra gerçekleşecek değişken kar değerini alır
|
İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'margin' (teminat) alanının değerini alır
|
İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'margin_free' (serbest teminat) alanının değerini alır
|
İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'margin_level' (teminat seviyesi) alanının değerini alır
|
İstek geçerliliğinin denetimi sırasında doldurulmuş olan MqlTradeCheckResult yapısının 'comment' (yorum) alanının değerini alır
|
İstek uygulama sonuçlarına erişim
|
|
Son istek sonucu yapısının kopyasını alır
|
İstek sonucunun kodunu alır
|
İstek sonucunun kodunu dizgi biçiminde alır
|
İşlem fişini alır
|
Emir fişini alır
|
Emir veya işlem hacmini alır
|
Aracı kurum tarafından doğrulanan fiyatı alır
|
Geçerli teklif (bid) fiyatını alır
|
Geçerli istek (ask) fiyatını alır
|
Aracı kurumun yorumunu alır
|
Yardımcı yöntemler
|
|
Son istek parametrelerini günlüğe yazdırır
|
Son istek sonuçlarını günlüğe yazdırır
|
Son istek parametreleriye biçimlendirilmiş bir dizgi hazırlar
|
Son isteğin uygulama sonuçlarıyla biçimlendirilmiş bir dizgi hazırlar