La clase CTrade facilita el acceso a las funciones de trading.

Descripción

Declaración

   class CTrade : public CObject

Título

   #include <Trade\Trade.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CTrade

Descendientes directos

CExpertTrade

Métodos de la clase por grupos

Parámetros de configuración

 

LogLevel

Establece el nivel de logging

SetExpertMagicNumber

Establece el identificador del experto

SetDeviationInPoints

Establece la desviación permitida

SetTypeFilling

Establece el tipo de relleno de la orden

SetTypeFillingBySymbol

Establece el tipo de orden según la ejecución, de acuerdo con los ajustes del símbolo indicado

SetAsyncMode

Establece el modo asíncrono para las operaciones de trading

SetMarginMode

Establece el modo de cálculo del margen de acuerdo con los ajustes de la cuenta actual

Operaciones con órdenes

 

OrderOpen

Coloca la orden pendiente con los parámetros establecidos

OrderModify

Modifica los parámetros de la orden pendiente

OrderDelete

Borra la orden pendiente

Operaciones con las posiciones

 

PositionOpen

Abre la posición con los parámetros establecidos

PositionModify

Modifica los parámetros de la posición

PositionClose

Cierra la posición

PositionClosePartial

Cierra parcialmente una posición del símbolo indicado o con un ticket específico.

PositionCloseBy

Cierra una posición con la posición opuesta según el ticket indicado

Métodos adicionales

 

Buy

Abre la posición larga con los parámetros especificados

Sell

Abre la posición corta con los parámetros especificados

BuyLimit

Coloca la orden pendiente de tipo Buy Limit con los parámetros especificados

BuyStop

Coloca la orden pendiente de tipo Buy Stop con los parámetros especificados

SellLimit

Coloca la orden pendiente de tipo Sell Limit con los parámetros especificados

SellStop

Coloca la orden pendiente de tipo Sell Stop con los parámetros especificados

Acceso a los parámetros de la última solicitud

 

Request

Obtiene la copia de la estructura de la última solicitud

RequestAction

Obtiene el tipo de operación de trading

RequestActionDescription

Obtiene el tipo de operación de trading en formato string

RequestMagic

Obtiene el número mágico del Asesor Experto

RequestOrder

Obtiene el ticket de la orden de la última petición

RequestSymbol

Obtiene el nombre del símbolo de la última petición

RequestVolume

Obtiene el volumen de trading (en lotes) de la última petición

RequestPrice

Obtiene el precio de la última petición

RequestStopLimit

Obtiene el precio de la orden pendiente de tipo Stop Limit de la última petición

RequestSL

Obtiene el precio de Stop Loss de la orden de la última petición

RequestTP

Obtiene el precio de Take Profit de la orden de la última petición

RequestDeviation

Obtiene la desviación del precio de la orden de la última petición

RequestType

Obtiene el tipo de orden de la última petición

RequestTypeDescription

Obtiene el tipo de orden, en formato string, de la última petición

RequestTypeFilling

Obtiene el tipo de relleno de la orden de la última petición

RequestTypeFillingDescription

Obtiene el tipo de relleno de la orden, en formato cadena, de la última petición

RequestTypeTime

Obtiene el período de validez de la orden de la última petición

RequestTypeTimeDescription

Obtiene el período de validez de la orden (como string) de la última petición

RequestExpiration

Obtiene la hora de expiración de la orden de la última petición

RequestComment

Obtiene el comentario de la orden de la última petición

RequestPosition

Obtiene el ticket de la posición

RequestPositionBy

Obtiene el ticket de la posición opuesta

Acceso a la última solicitud de comprobación de resultados

 

CheckResult

Obtiene la copia de la estructura de la última solicitud de comprobación del resultado.

CheckResultRetcode

Obtiene el valor del campo retcode de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultRetcodeDescription

Obtiene la descripción string del campo retcode de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultBalance

Obtiene el valor del campo balance de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultEquity

Obtiene el valor del campo equity de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultProfit

Obtiene el valor del campo profit de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultMargin

Obtiene el valor del campo margin de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultMarginFree

Obtiene el valor del campo margin_free de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultMarginLevel

Obtiene el valor del campo margin_level de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultComment

Obtiene el valor del campo comment de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

Accede a los últimos resultados de la ejecución de la petición

 

Result

Obtiene la copia de la estructura del último resultado de la solicitud

ResultRetcode

Obtiene el código del resultado de la solicitud

ResultRetcodeDescription

Obtiene el código del resultado de la solicitud, en formato texto

ResultDeal

Obtiene el ticket de la transacción

ResultOrder

Obtiene el ticket de la orden

ResultVolume

Obtiene el volumen de la transacción o de la orden

ResultPrice

Obtiene el precio confirmado por el broker

ResultBid

Obtiene el precio bid actual (la recotización)

ResultAsk

Obtiene el precio ask actual (la recotización)

ResultComment

Obtiene el comentario del broker

Métodos auxiliares

 

PrintRequest

Imprime los últimos parámetros de la petición

PrintResult

Imprime los resultados de la última petición

FormatRequest

Prepara la cadena con formato, con los parámetros de la última petición

FormatRequestResult

Prepara la cadena con formato, con los resultados de ejecución de la última solicitud

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare