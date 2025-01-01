LogLevel Establece el nivel de logging

SetExpertMagicNumber Establece el identificador del experto

SetDeviationInPoints Establece la desviación permitida

SetTypeFilling Establece el tipo de relleno de la orden

SetTypeFillingBySymbol Establece el tipo de orden según la ejecución, de acuerdo con los ajustes del símbolo indicado

SetAsyncMode Establece el modo asíncrono para las operaciones de trading

SetMarginMode Establece el modo de cálculo del margen de acuerdo con los ajustes de la cuenta actual

Operaciones con órdenes

OrderOpen Coloca la orden pendiente con los parámetros establecidos

OrderModify Modifica los parámetros de la orden pendiente

OrderDelete Borra la orden pendiente

Operaciones con las posiciones

PositionOpen Abre la posición con los parámetros establecidos

PositionModify Modifica los parámetros de la posición

PositionClose Cierra la posición

PositionClosePartial Cierra parcialmente una posición del símbolo indicado o con un ticket específico.

PositionCloseBy Cierra una posición con la posición opuesta según el ticket indicado

Métodos adicionales

Buy Abre la posición larga con los parámetros especificados

Sell Abre la posición corta con los parámetros especificados

BuyLimit Coloca la orden pendiente de tipo Buy Limit con los parámetros especificados

BuyStop Coloca la orden pendiente de tipo Buy Stop con los parámetros especificados

SellLimit Coloca la orden pendiente de tipo Sell Limit con los parámetros especificados

SellStop Coloca la orden pendiente de tipo Sell Stop con los parámetros especificados

Acceso a los parámetros de la última solicitud

Request Obtiene la copia de la estructura de la última solicitud

RequestAction Obtiene el tipo de operación de trading

RequestActionDescription Obtiene el tipo de operación de trading en formato string

RequestMagic Obtiene el número mágico del Asesor Experto

RequestOrder Obtiene el ticket de la orden de la última petición

RequestSymbol Obtiene el nombre del símbolo de la última petición

RequestVolume Obtiene el volumen de trading (en lotes) de la última petición

RequestPrice Obtiene el precio de la última petición

RequestStopLimit Obtiene el precio de la orden pendiente de tipo Stop Limit de la última petición

RequestSL Obtiene el precio de Stop Loss de la orden de la última petición

RequestTP Obtiene el precio de Take Profit de la orden de la última petición

RequestDeviation Obtiene la desviación del precio de la orden de la última petición

RequestType Obtiene el tipo de orden de la última petición

RequestTypeDescription Obtiene el tipo de orden, en formato string, de la última petición

RequestTypeFilling Obtiene el tipo de relleno de la orden de la última petición

RequestTypeFillingDescription Obtiene el tipo de relleno de la orden, en formato cadena, de la última petición

RequestTypeTime Obtiene el período de validez de la orden de la última petición

RequestTypeTimeDescription Obtiene el período de validez de la orden (como string) de la última petición

RequestExpiration Obtiene la hora de expiración de la orden de la última petición

RequestComment Obtiene el comentario de la orden de la última petición

RequestPosition Obtiene el ticket de la posición

RequestPositionBy Obtiene el ticket de la posición opuesta

Acceso a la última solicitud de comprobación de resultados

CheckResult Obtiene la copia de la estructura de la última solicitud de comprobación del resultado.

CheckResultRetcode Obtiene el valor del campo retcode de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultRetcodeDescription Obtiene la descripción string del campo retcode de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultBalance Obtiene el valor del campo balance de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultEquity Obtiene el valor del campo equity de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultProfit Obtiene el valor del campo profit de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultMargin Obtiene el valor del campo margin de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultMarginFree Obtiene el valor del campo margin_free de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultMarginLevel Obtiene el valor del campo margin_level de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

CheckResultComment Obtiene el valor del campo comment de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta

Accede a los últimos resultados de la ejecución de la petición

Result Obtiene la copia de la estructura del último resultado de la solicitud

ResultRetcode Obtiene el código del resultado de la solicitud

ResultRetcodeDescription Obtiene el código del resultado de la solicitud, en formato texto

ResultDeal Obtiene el ticket de la transacción

ResultOrder Obtiene el ticket de la orden

ResultVolume Obtiene el volumen de la transacción o de la orden

ResultPrice Obtiene el precio confirmado por el broker

ResultBid Obtiene el precio bid actual (la recotización)

ResultAsk Obtiene el precio ask actual (la recotización)

ResultComment Obtiene el comentario del broker

Métodos auxiliares

PrintRequest Imprime los últimos parámetros de la petición

PrintResult Imprime los resultados de la última petición

FormatRequest Prepara la cadena con formato, con los parámetros de la última petición