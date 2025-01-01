- LogLevel
CTrade
La clase CTrade facilita el acceso a las funciones de trading.
Descripción
La clase CTrade proporciona acceso a las funciones de trading.
Declaración
|
class CTrade : public CObject
Título
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CTrade
Descendientes directos
CExpertTrade
Métodos de la clase por grupos
|
Parámetros de configuración
|
|
Establece el nivel de logging
|
Establece el identificador del experto
|
Establece la desviación permitida
|
Establece el tipo de relleno de la orden
|
Establece el tipo de orden según la ejecución, de acuerdo con los ajustes del símbolo indicado
|
Establece el modo asíncrono para las operaciones de trading
|
Establece el modo de cálculo del margen de acuerdo con los ajustes de la cuenta actual
|
Operaciones con órdenes
|
|
Coloca la orden pendiente con los parámetros establecidos
|
Modifica los parámetros de la orden pendiente
|
Borra la orden pendiente
|
Operaciones con las posiciones
|
|
Abre la posición con los parámetros establecidos
|
Modifica los parámetros de la posición
|
Cierra la posición
|
Cierra parcialmente una posición del símbolo indicado o con un ticket específico.
|
Cierra una posición con la posición opuesta según el ticket indicado
|
Métodos adicionales
|
|
Abre la posición larga con los parámetros especificados
|
Abre la posición corta con los parámetros especificados
|
Coloca la orden pendiente de tipo Buy Limit con los parámetros especificados
|
Coloca la orden pendiente de tipo Buy Stop con los parámetros especificados
|
Coloca la orden pendiente de tipo Sell Limit con los parámetros especificados
|
Coloca la orden pendiente de tipo Sell Stop con los parámetros especificados
|
Acceso a los parámetros de la última solicitud
|
|
Obtiene la copia de la estructura de la última solicitud
|
Obtiene el tipo de operación de trading
|
Obtiene el tipo de operación de trading en formato string
|
Obtiene el número mágico del Asesor Experto
|
Obtiene el ticket de la orden de la última petición
|
Obtiene el nombre del símbolo de la última petición
|
Obtiene el volumen de trading (en lotes) de la última petición
|
Obtiene el precio de la última petición
|
Obtiene el precio de la orden pendiente de tipo Stop Limit de la última petición
|
Obtiene el precio de Stop Loss de la orden de la última petición
|
Obtiene el precio de Take Profit de la orden de la última petición
|
Obtiene la desviación del precio de la orden de la última petición
|
Obtiene el tipo de orden de la última petición
|
Obtiene el tipo de orden, en formato string, de la última petición
|
Obtiene el tipo de relleno de la orden de la última petición
|
Obtiene el tipo de relleno de la orden, en formato cadena, de la última petición
|
Obtiene el período de validez de la orden de la última petición
|
Obtiene el período de validez de la orden (como string) de la última petición
|
Obtiene la hora de expiración de la orden de la última petición
|
Obtiene el comentario de la orden de la última petición
|
Obtiene el ticket de la posición
|
Obtiene el ticket de la posición opuesta
|
Acceso a la última solicitud de comprobación de resultados
|
|
Obtiene la copia de la estructura de la última solicitud de comprobación del resultado.
|
Obtiene el valor del campo retcode de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta
|
Obtiene la descripción string del campo retcode de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta
|
Obtiene el valor del campo balance de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta
|
Obtiene el valor del campo equity de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta
|
Obtiene el valor del campo profit de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta
|
Obtiene el valor del campo margin de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta
|
Obtiene el valor del campo margin_free de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta
|
Obtiene el valor del campo margin_level de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta
|
Obtiene el valor del campo comment de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta
|
Accede a los últimos resultados de la ejecución de la petición
|
|
Obtiene la copia de la estructura del último resultado de la solicitud
|
Obtiene el código del resultado de la solicitud
|
Obtiene el código del resultado de la solicitud, en formato texto
|
Obtiene el ticket de la transacción
|
Obtiene el ticket de la orden
|
Obtiene el volumen de la transacción o de la orden
|
Obtiene el precio confirmado por el broker
|
Obtiene el precio bid actual (la recotización)
|
Obtiene el precio ask actual (la recotización)
|
Obtiene el comentario del broker
|
Métodos auxiliares
|
|
Imprime los últimos parámetros de la petición
|
Imprime los resultados de la última petición
|
Prepara la cadena con formato, con los parámetros de la última petición
|
Prepara la cadena con formato, con los resultados de ejecución de la última solicitud