ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTradeLogLevel 

LogLevel

Устанавливает уровень логирования сообщений.

void  LogLevel(
   ENUM_LOG_LEVELS  log_level      // уровень
   )

Параметры

log_level

[in]  Новый уровень логирования.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

LOG_LEVEL_NO и меньше, отключает вывод любых сообщений (автоматически устанавливается в режиме оптимизации). LOG_LEVEL_ERRORS включает вывод только сообщений об ошибках (значение по умолчанию). LOG_LEVEL_ALL и больше, включает вывод любых сообщений (автоматически устанавливается в режиме тестирования).

ENUM_LOG_LEVELS

Идентификатор

Описание

Значение

LOG_LEVEL_NO

Вывод сообщений отключен

0

LOG_LEVEL_ERRORS

Выводятся только сообщения об ошибках

1

LOG_LEVEL_ALL

Выводятся все сообщения

2