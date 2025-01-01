Торговые классы

Этот раздел содержит технические детали работы с торговыми классами и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование торговых классов позволит сэкономить время при создании пользовательских программ (экспертов).

Стандартная библиотека MQL5 (в части торговых классов) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Trade.