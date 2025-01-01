Торговые классы
Этот раздел содержит технические детали работы с торговыми классами и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
Использование торговых классов позволит сэкономить время при создании пользовательских программ (экспертов).
Стандартная библиотека MQL5 (в части торговых классов) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Trade.
|
Класс/группа
|
Описание
|
Класс для работы со свойствами торгового счета
|
Класс для работы со свойствами торгового инструмента
|
Класс для работы со свойствами отложенного ордера
|
Класс для работы со свойствами "исторического" ордера
|
Класс для работы со свойствами открытой позиции
|
Класс для работы со свойствами "исторической" сделки
|
Класс для совершения торговых операций
|
Класс для доступа к параметрам окружения терминала