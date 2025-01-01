ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классы 

Торговые классы

Этот раздел содержит технические детали работы с торговыми классами и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование торговых классов позволит сэкономить время при создании пользовательских программ (экспертов).

Стандартная библиотека MQL5 (в части торговых классов) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Trade.

Класс/группа

Описание

CAccountInfo

Класс для работы со свойствами торгового счета

CSymbolInfo

Класс для работы со свойствами торгового инструмента

COrderInfo

Класс для работы со свойствами отложенного ордера

CHistoryOrderInfo

Класс для работы со свойствами "исторического" ордера

CPositionInfo

Класс для работы со свойствами открытой позиции

CDealInfo

Класс для работы со свойствами "исторической" сделки

CTrade

Класс для совершения торговых операций

CTerminalInfo

Класс для доступа к параметрам окружения терминала