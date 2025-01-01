ДокументацияРазделы
Получает текущую цену спроса (реквоту).

double  ResultAsk() const 

Возвращаемое значение

Текущая рыночная цена спроса (цены реквота).