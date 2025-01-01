ДокументацияРазделы
Возвращает значение поля balance структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса.

double  CheckResultBalance() const 

Возвращаемое значение

Значение поля balance (значение баланса, которое будет после выполнения торговой операции) структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса.