DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTrade 

CTrade

La classe CTrade est une classe permettant d'accéder aux fonctions de trading.

Description

La classe CTrade fournit l'accès aux fonctions de trading.

Déclaration

   class CTrade : public CObject

Titre

   #include <Trade\Trade.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CTrade

Descendants directs

CExpertTrade

Méthodes de classe par groupes

Définition des paramètres

 

LogLevel

Définit le niveau de journalisation

SetExpertMagicNumber

Définit l'identifiant de l'expert

SetDeviationInPoints

Définit la déviation autorisée

SetTypeFilling

Définit le type de remplissage de l'ordre

SetTypeFillingBySymbol

Définit le fillingtype de l'ordre selon les paramètres du symbole spécifié

SetAsyncMode

Définit le mode asynchrone pour les opérations de trading

SetMarginMode

Sets margin calculation mode in accordance with the current account settings

Opérations sur les ordres

 

OrderOpen

Place un ordre en attente avec les paramètres définis

OrderModify

Modifie les paramètres d'un ordre en attente

OrderDelete

Supprime un ordre en attente

Opérations sur les positions

 

PositionOpen

Ouvre une position avec les paramètres définis

PositionModify

Modifie les paramètres d'une position

PositionClose

Clôture une position

PositionClosePartial

Ferme partiellement une position sur un symbole spécifié ou ayant un ticket spécifié

PositionCloseBy

Ferme une position avec le ticket spécifié par une position opposée

Méthodes supplémentaires

 

Buy

Ouvre une position longue avec les paramètres spécifiés

Sell

Ouvre une position courte avec les paramètres spécifiés

BuyLimit

Place un ordre en attente de type Buy Limit avec les paramètres spécifiés

BuyStop

Place un ordre en attente de type Buy Stop avec les paramètres spécifiés

SellLimit

Place un ordre en attente de type Sell Limit avec les paramètres spécifiés

SellStop

Place un ordre en attente de type Sell Stop avec les paramètres spécifiés

Accès aux paramètres de la dernière requête

 

Request

Retourne une copie de la structure de la dernière requête

RequestAction

Retourne le type d'une opération de trading

RequestActionDescription

Retourne le type d'une opération de trading sous forme d'une chaîne de caractères

RequestMagic

Retourne l'identifiant Magic de l'Expert Advisor

RequestOrder

Retourne le ticket de l'ordre utilisé dans la dernière requête

RequestSymbol

Retourne le nom du symbole utilisé dans la dernière requête

RequestVolume

Retourne le volume (en lots) utilisé dans la dernière requête

RequestPrice

Retourne le prix utilisé dans la dernière requête

RequestStopLimit

Retourne le prix d'un ordre en attente de type Stop Limit, utilisé dans la dernière requête

RequestSL

Retourne le prix du Stop Loss de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestTP

Retourne le prix du Take Profit de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestDeviation

Retourne la déviation du prix de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestType

Retourne le type de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestTypeDescription

Retourne le type de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête

RequestTypeFilling

Retourne le type de remplissage de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestTypeFillingDescription

Retourne le type de remplissage de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête

RequestTypeTime

Retourne la période de validité de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestTypeTimeDescription

Retourne la période de validité de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête

RequestExpiration

Retourne l'heure d'expiration de l'ordre utilisé dans la dernière requête

RequestComment

Retourne le commentaire de l'ordre utilisé dans la dernière requête

RequestPosition

Retourne le ticket de la position

RequestPositionBy

Retourne le ticket de la position opposée

Accès aux résultats de la dernière requête

 

CheckResult

Retourne une copie de la structure des résultats de la dernière requête.

CheckResultRetcode

Retourne la valeur du champ retcode du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultRetcodeDescription

Retourne la description textuelle du champ retcode du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultBalance

Retourne la valeur du champ balance du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultEquity

Retourne la valeur du champ equity du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultProfit

Retourne la valeur du champ profit du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultMargin

Retourne la valeur du champ margin du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultMarginFree

Retourne la valeur du champ margin_free du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultMarginLevel

Retourne la valeur du champ margin_level du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultComment

Retourne la valeur du champ comment du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

Accès aux résultat de l'exécution de la dernière requête

 

Result

Retourne une copie de la structure des résultats de la dernière requête.

ResultRetcode

Retourne le code du résultat de la requête

ResultRetcodeDescription

Retourne le code du résultat de la requête sous forme de texte

ResultDeal

Retourne le ticket du deal

ResultOrder

Retourne le ticket de l'ordre

ResultVolume

Retourne le volume du deal ou de l'ordre

ResultPrice

Retourne le prix confirmé par le courtier

ResultBid

Retourne le prix bid courant (la recotation)

ResultAsk

Retourne le prix ask courant (la recotation)

ResultComment

Retourne le commentaire du courtier

Autres méthodes

 

PrintRequest

Ecrit les paramètres de la dernière requête dans le journal

PrintResult

Ecrit les résultats de la dernière requête dans le journal

FormatRequest

Prépare la chaîne de caractères formatée avec les paramètres de la dernière requête

FormatRequestResult

Prépare la chaîne de caractères formatée avec les résultats d'exécution de la dernière requête

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare