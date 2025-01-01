- LogLevel
CTrade
La classe CTrade est une classe permettant d'accéder aux fonctions de trading.
Description
La classe CTrade fournit l'accès aux fonctions de trading.
Déclaration
|
class CTrade : public CObject
Titre
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CTrade
Descendants directs
CExpertTrade
Méthodes de classe par groupes
|
Définition des paramètres
|
|
Définit le niveau de journalisation
|
Définit l'identifiant de l'expert
|
Définit la déviation autorisée
|
Définit le type de remplissage de l'ordre
|
Définit le fillingtype de l'ordre selon les paramètres du symbole spécifié
|
Définit le mode asynchrone pour les opérations de trading
|
Sets margin calculation mode in accordance with the current account settings
|
Opérations sur les ordres
|
|
Place un ordre en attente avec les paramètres définis
|
Modifie les paramètres d'un ordre en attente
|
Supprime un ordre en attente
|
Opérations sur les positions
|
|
Ouvre une position avec les paramètres définis
|
Modifie les paramètres d'une position
|
Clôture une position
|
Ferme partiellement une position sur un symbole spécifié ou ayant un ticket spécifié
|
Ferme une position avec le ticket spécifié par une position opposée
|
Méthodes supplémentaires
|
|
Ouvre une position longue avec les paramètres spécifiés
|
Ouvre une position courte avec les paramètres spécifiés
|
Place un ordre en attente de type Buy Limit avec les paramètres spécifiés
|
Place un ordre en attente de type Buy Stop avec les paramètres spécifiés
|
Place un ordre en attente de type Sell Limit avec les paramètres spécifiés
|
Place un ordre en attente de type Sell Stop avec les paramètres spécifiés
|
Accès aux paramètres de la dernière requête
|
|
Retourne une copie de la structure de la dernière requête
|
Retourne le type d'une opération de trading
|
Retourne le type d'une opération de trading sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne l'identifiant Magic de l'Expert Advisor
|
Retourne le ticket de l'ordre utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le nom du symbole utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le volume (en lots) utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le prix utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le prix d'un ordre en attente de type Stop Limit, utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le prix du Stop Loss de l'ordre, utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le prix du Take Profit de l'ordre, utilisé dans la dernière requête
|
Retourne la déviation du prix de l'ordre, utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le type de l'ordre, utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le type de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le type de remplissage de l'ordre, utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le type de remplissage de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête
|
Retourne la période de validité de l'ordre, utilisé dans la dernière requête
|
Retourne la période de validité de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête
|
Retourne l'heure d'expiration de l'ordre utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le commentaire de l'ordre utilisé dans la dernière requête
|
Retourne le ticket de la position
|
Retourne le ticket de la position opposée
|
Accès aux résultats de la dernière requête
|
|
Retourne une copie de la structure des résultats de la dernière requête.
|
Retourne la valeur du champ retcode du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête
|
Retourne la description textuelle du champ retcode du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête
|
Retourne la valeur du champ balance du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête
|
Retourne la valeur du champ equity du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête
|
Retourne la valeur du champ profit du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête
|
Retourne la valeur du champ margin du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête
|
Retourne la valeur du champ margin_free du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête
|
Retourne la valeur du champ margin_level du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête
|
Retourne la valeur du champ comment du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête
|
Accès aux résultat de l'exécution de la dernière requête
|
|
Retourne une copie de la structure des résultats de la dernière requête.
|
Retourne le code du résultat de la requête
|
Retourne le code du résultat de la requête sous forme de texte
|
Retourne le ticket du deal
|
Retourne le ticket de l'ordre
|
Retourne le volume du deal ou de l'ordre
|
Retourne le prix confirmé par le courtier
|
Retourne le prix bid courant (la recotation)
|
Retourne le prix ask courant (la recotation)
|
Retourne le commentaire du courtier
|
Autres méthodes
|
|
Ecrit les paramètres de la dernière requête dans le journal
|
Ecrit les résultats de la dernière requête dans le journal
|
Prépare la chaîne de caractères formatée avec les paramètres de la dernière requête
|
Prépare la chaîne de caractères formatée avec les résultats d'exécution de la dernière requête