LogLevel Définit le niveau de journalisation

SetExpertMagicNumber Définit l'identifiant de l'expert

SetDeviationInPoints Définit la déviation autorisée

SetTypeFilling Définit le type de remplissage de l'ordre

SetTypeFillingBySymbol Définit le fillingtype de l'ordre selon les paramètres du symbole spécifié

SetAsyncMode Définit le mode asynchrone pour les opérations de trading

SetMarginMode Sets margin calculation mode in accordance with the current account settings

Opérations sur les ordres

OrderOpen Place un ordre en attente avec les paramètres définis

OrderModify Modifie les paramètres d'un ordre en attente

OrderDelete Supprime un ordre en attente

Opérations sur les positions

PositionOpen Ouvre une position avec les paramètres définis

PositionModify Modifie les paramètres d'une position

PositionClose Clôture une position

PositionClosePartial Ferme partiellement une position sur un symbole spécifié ou ayant un ticket spécifié

PositionCloseBy Ferme une position avec le ticket spécifié par une position opposée

Méthodes supplémentaires

Buy Ouvre une position longue avec les paramètres spécifiés

Sell Ouvre une position courte avec les paramètres spécifiés

BuyLimit Place un ordre en attente de type Buy Limit avec les paramètres spécifiés

BuyStop Place un ordre en attente de type Buy Stop avec les paramètres spécifiés

SellLimit Place un ordre en attente de type Sell Limit avec les paramètres spécifiés

SellStop Place un ordre en attente de type Sell Stop avec les paramètres spécifiés

Accès aux paramètres de la dernière requête

Request Retourne une copie de la structure de la dernière requête

RequestAction Retourne le type d'une opération de trading

RequestActionDescription Retourne le type d'une opération de trading sous forme d'une chaîne de caractères

RequestMagic Retourne l'identifiant Magic de l'Expert Advisor

RequestOrder Retourne le ticket de l'ordre utilisé dans la dernière requête

RequestSymbol Retourne le nom du symbole utilisé dans la dernière requête

RequestVolume Retourne le volume (en lots) utilisé dans la dernière requête

RequestPrice Retourne le prix utilisé dans la dernière requête

RequestStopLimit Retourne le prix d'un ordre en attente de type Stop Limit, utilisé dans la dernière requête

RequestSL Retourne le prix du Stop Loss de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestTP Retourne le prix du Take Profit de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestDeviation Retourne la déviation du prix de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestType Retourne le type de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestTypeDescription Retourne le type de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête

RequestTypeFilling Retourne le type de remplissage de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestTypeFillingDescription Retourne le type de remplissage de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête

RequestTypeTime Retourne la période de validité de l'ordre, utilisé dans la dernière requête

RequestTypeTimeDescription Retourne la période de validité de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête

RequestExpiration Retourne l'heure d'expiration de l'ordre utilisé dans la dernière requête

RequestComment Retourne le commentaire de l'ordre utilisé dans la dernière requête

RequestPosition Retourne le ticket de la position

RequestPositionBy Retourne le ticket de la position opposée

Accès aux résultats de la dernière requête

CheckResult Retourne une copie de la structure des résultats de la dernière requête.

CheckResultRetcode Retourne la valeur du champ retcode du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultRetcodeDescription Retourne la description textuelle du champ retcode du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultBalance Retourne la valeur du champ balance du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultEquity Retourne la valeur du champ equity du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultProfit Retourne la valeur du champ profit du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultMargin Retourne la valeur du champ margin du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultMarginFree Retourne la valeur du champ margin_free du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultMarginLevel Retourne la valeur du champ margin_level du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

CheckResultComment Retourne la valeur du champ comment du type MqlTradeCheckResult, rempli lors de la vérification de l'exactitude de la requête

Accès aux résultat de l'exécution de la dernière requête

Result Retourne une copie de la structure des résultats de la dernière requête.

ResultRetcode Retourne le code du résultat de la requête

ResultRetcodeDescription Retourne le code du résultat de la requête sous forme de texte

ResultDeal Retourne le ticket du deal

ResultOrder Retourne le ticket de l'ordre

ResultVolume Retourne le volume du deal ou de l'ordre

ResultPrice Retourne le prix confirmé par le courtier

ResultBid Retourne le prix bid courant (la recotation)

ResultAsk Retourne le prix ask courant (la recotation)

ResultComment Retourne le commentaire du courtier

Autres méthodes

PrintRequest Ecrit les paramètres de la dernière requête dans le journal

PrintResult Ecrit les résultats de la dernière requête dans le journal

FormatRequest Prépare la chaîne de caractères formatée avec les paramètres de la dernière requête