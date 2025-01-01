ДокументацияРазделы
RequestActionDescription

Получает тип торговой операции как строку.

string  RequestActionDescription()) const

Возвращаемое значение

Тип торговой операции, использованный в последнем запросе, как строку.