RequestExpiration

Получает срок истечения отложенного ордера.

datetime  RequestExpiration() const

Возвращаемое значение

Срок истечения отложенного ордера, использованный в последнем запросе.