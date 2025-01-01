ДокументацияРазделы
CheckResultComment

Возвращает значение поля comment структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса.

string  CheckResultComment() const 

Возвращаемое значение

Значение поля comment (комментарий к коду ответа, описание ошибки) структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса.