Документация
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Торговые классы CTradeResult 

Result

Получает копию структуры результата выполнения последнего запроса.

void  Result(
   MqlTradeResult&  result      // ссылка
   ) const

Параметры

result

[out]  Ссылка на структуру типа MqlTradeResult для копирования.

Возвращаемое значение

Нет.