SetExpertMagicNumber エキスパートアドバイザー IDを設定します。

注文の操作

ポジションの操作

追加メソッド

直近のリクエストのパラメータへのアクセス

直近のリクエストのチェック結果へのアクセス

CheckResultRetcode リクエストの正当さをチェックしながら満たされたMqlTradeCheckResult 型の retcode フィールド の値を取得します。

CheckResultRetcodeDescription リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の retcode フィールド の文字列としての説明を取得します。

CheckResultBalance リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の balance フィールド の値を取得します。

CheckResultEquity リクエストの正当さをチェックしながら満たされたMqlTradeCheckResult 型の equity フィールド の値を取得します。

CheckResultProfit リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の profit フィールド の値を取得します。

CheckResultMargin リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の margin フィールド の値を取得します。

CheckResultMarginFree リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の margin_free フィールド の値を取得します。

CheckResultMarginLevel リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の margin_level フィールド の値を取得します。

CheckResultComment リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の comment フィールド の値を取得します。

直近のリクエストの実行結果へのアクセス