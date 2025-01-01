- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
CTrade
CTrade は取引関数に簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CTrade クラスは取引関数への簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CTrade : public CObject
タイトル
|
#include <Trade\Trade.mqh>
|
継承階層
CTrade
直接子孫
CExpertTrade
グループ分けされたクラスメソッド
|
パラメータの設定
|
|
ログレベルを設定します。
|
エキスパートアドバイザー IDを設定します。
|
許可された偏差を設定します。
|
注文の充填タイプを設定します。
|
指定された銘柄の設定によって注文の履行タイプを設定します。
|
取引操作のための非同期モードを設定します。
|
現在の口座の設定に応じて、証拠金計算モードを設定します。
|
注文の操作
|
|
パラメータを使用して未決注文を出します。
|
未決注文のパラメータを変更します。
|
未決注文を削除します。
|
ポジションの操作
|
|
指定されたパラメータで注文を出します。
|
ポジションパラメータを変更します。
|
ポジションを決済します。
|
指定された銘柄のポジションまたは指定されたチケットを持つポジションを部分的に決済します。
|
反対ポジションで指定されたチケットのポジションを決済します。
|
追加メソッド
|
|
指定されたパラメータで買い注文を出します。
|
指定されたパラメータで売り注文を出します。
|
指定されたパラメータで買い指値注文を出します。
|
指定されたパラメータで買い逆指注文を出します。
|
指定されたパラメータで売り指値注文を出します。
|
指定されたパラメータで売り逆指注文を出します。
|
直近のリクエストのパラメータへのアクセス
|
|
直近のリクエストの構造体のコピーを取得します。
|
取引操作の種類を取得します。
|
取引操作の種類を文字列として取得します。
|
エキスパートアドバイザーのマジックナンバーを取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文チケットを取得します。
|
直近のリクエストで使用された銘柄名を取得します。
|
直近のリクエストで使用された取引高を（ロット単位で）取得します。
|
直近のリクエストで使用された価格を取得します。
|
直近のリクエストで使用された未決済の指値つきストップ注文の価格を取得します。
|
直近のリクエストで使用された決済逆指注文の価格を取得します。
|
直近のリクエストで使用された決済指注文の価格を取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文の価格偏差値を取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文の種類を取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文の種類を文字列として取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文充填の種類を取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文充填の種類を文字列として取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文の期限を取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文の期限を文字列として取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文の期限を取得します。
|
直近のリクエストで使用された注文の期限を文字列として取得します。
|
ポジションチケットを取得します。
|
反対ポジションのチケットを取得します。
|
直近のリクエストのチェック結果へのアクセス
|
|
直近のリクエストチェック結果の構造体を取得します。
|
リクエストの正当さをチェックしながら満たされたMqlTradeCheckResult 型の retcode フィールド の値を取得します。
|
リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の retcode フィールド の文字列としての説明を取得します。
|
リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の balance フィールド の値を取得します。
|
リクエストの正当さをチェックしながら満たされたMqlTradeCheckResult 型の equity フィールド の値を取得します。
|
リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の profit フィールド の値を取得します。
|
リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の margin フィールド の値を取得します。
|
リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の margin_free フィールド の値を取得します。
|
リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の margin_level フィールド の値を取得します。
|
リクエストの正当さをチェックしながら満たされた MqlTradeCheckResult 型の comment フィールド の値を取得します。
|
直近のリクエストの実行結果へのアクセス
|
|
直近のリクエスト結果の構造体を取得します。
|
リクエスト結果のコードを取得します。
|
リクエスト結果のコードをテキストとして取得します。
|
約定チケットを取得します。
|
注文チケットを取得します。
|
約定または注文のボリュームを取得します。
|
ブローカーによって確認された価格を取得します。
|
現在の売値を取得します。
|
現在の買値を取得します。
|
ブローカーコメントを取得します。
|
補助メソッド
|
|
直近のリクエストのパラメータを操作ログにプリントします。
|
直近のリクエストの結果を操作ログにプリントします。
|
直近のリクエストのパラメータのフォーマットされた文字列を準備します。
|
直近のリクエストの結果のフォーマットされた文字列を準備します。