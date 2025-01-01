ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTradeCheckResultRetcodeDescription 

CheckResultRetcodeDescription

Возвращает строковое описание поля retcode структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса.

string  ResultRetcodeDescription() const 

Возвращаемое значение

Строковое описание поля retcode (код ошибки) структуры MqlTradeCheckResult, заполненной при проверке правильности запроса.