Класс CExpertTrailing
Класс CExpertTrailing является базовым классом для реализации алгоритмов сопровождения открытых позиций, поэтому он, предоставляя интерфейсы, сам ничего не делает.
Для того чтобы "трейлинг" заработал по-другому, нужно:
1. Определиться с алгоритмами сопровождения открытых позиций;
2. Создать свой класс, унаследовав его от CExpertTrailing;
3. Переопределить в своем классе виртуальные методы базового, заложив в них соответствующие алгоритмы.
В качестве примера можно рассмотреть любой mqh-файл из папки Expert\Trailing\.
Описание
Класс CExpertTrailing является основой для реализации алгоритмов сопровождения открытых позиций.
Декларация
class CExpertTrailing : public CExpertBase
Заголовок
#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>
Иерархия наследования
CExpertTrailing
Прямые потомки
CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR
Методы класса по группам
Методы проверки необходимости управления отложенными ордерами
virtual CheckTrailingStopLong
Определяет необходимость модификации параметров длинной позиции
virtual CheckTrailingStopShort
|
Определяет необходимость модификации параметров короткой позиции
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators