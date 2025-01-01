ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertTrailing 

Класс CExpertTrailing

Класс CExpertTrailing является базовым классом для реализации алгоритмов сопровождения открытых позиций, поэтому он, предоставляя интерфейсы, сам ничего не делает.

Для того чтобы "трейлинг" заработал по-другому, нужно:

1. Определиться с алгоритмами сопровождения открытых позиций;
2. Создать свой класс, унаследовав его от CExpertTrailing;
3. Переопределить в своем классе виртуальные методы базового, заложив в них соответствующие алгоритмы.

В качестве примера можно рассмотреть любой mqh-файл из папки Expert\Trailing\.

Описание

Класс CExpertTrailing является основой для реализации алгоритмов сопровождения открытых позиций.

Декларация

   class CExpertTrailing : public CExpertBase

Заголовок

   #include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

Прямые потомки

CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Методы класса по группам

Методы проверки необходимости управления отложенными ордерами

 

virtual CheckTrailingStopLong

Определяет необходимость модификации параметров длинной позиции

virtual CheckTrailingStopShort

Определяет необходимость модификации параметров короткой позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 