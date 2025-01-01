Класс CExpertTrailing

Класс CExpertTrailing является базовым классом для реализации алгоритмов сопровождения открытых позиций, поэтому он, предоставляя интерфейсы, сам ничего не делает.

Для того чтобы "трейлинг" заработал по-другому, нужно:

1. Определиться с алгоритмами сопровождения открытых позиций;

2. Создать свой класс, унаследовав его от CExpertTrailing;

3. Переопределить в своем классе виртуальные методы базового, заложив в них соответствующие алгоритмы.

В качестве примера можно рассмотреть любой mqh-файл из папки Expert\Trailing\.

Описание

Декларация

class CExpertTrailing : public CExpertBase

Заголовок

#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Иерархия наследования CObject CExpertBase CExpertTrailing Прямые потомки CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Методы класса по группам

Методы проверки необходимости управления отложенными ордерами virtual CheckTrailingStopLong Определяет необходимость модификации параметров длинной позиции virtual CheckTrailingStopShort Определяет необходимость модификации параметров короткой позиции