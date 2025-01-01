Класс CExpertMoney
Класс CExpertMoney является базовым классом для реализации алгоритмов управления капиталом и рисками.
Описание
Декларация
class CExpertMoney : public CObject
Заголовок
#include <Expert\ExpertMoney.mqh>
Иерархия наследования
CExpertMoney
Прямые потомки
CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized
Методы класса по группам
Доступ к защищенным данным
Устанавливает значение параметра "Процент риска"
Инициализация
virtual ValidationSettings
Проверяет корректность настроек
Методы проверки необходимости открытия/разворота/закрытия позиций
virtual CheckOpenLong
Определяет объем для открытия длинной позиции
virtual CheckOpenShort
Определяет объем для открытия короткой позиции
virtual CheckReverse
Определяет объем для разворота позиции
virtual CheckClose
Определяет необходимость закрытия позиции
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators