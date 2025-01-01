ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertMoney 

Класс CExpertMoney

Класс CExpertMoney является базовым классом для реализации алгоритмов управления капиталом и рисками.

Класс CExpertMoney является основой для реализации алгоритмов управления капиталом и рисками.

Декларация

   class CExpertMoney : public CObject

Заголовок

   #include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

Прямые потомки

CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Методы класса по группам

Доступ к защищенным данным

 

Percent

Устанавливает значение параметра "Процент риска"

Инициализация

 

virtual ValidationSettings

Проверяет корректность настроек

Методы проверки необходимости открытия/разворота/закрытия позиций

 

virtual CheckOpenLong

Определяет объем для открытия длинной позиции

virtual CheckOpenShort

Определяет объем для открытия короткой позиции

virtual CheckReverse

Определяет объем для разворота позиции

virtual CheckClose

Определяет необходимость закрытия позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators