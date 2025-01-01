- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
Класс CAppDialog
Класс CAppDialog является классом комбинированного элемента управления "Диалог приложения".
Описание
Класс CAppDialog предназначен для визуального объединения группы функционально связанных разнородных элементов в пределах одной MQL5-программы.
Декларация
|
class CAppDialog : public CDialog
Заголовок
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Иерархия наследования
CAppDialog
Методы класса по группам
|
Создание и уничтожение
|
|
Создает элемент управления
|
Уничтожает элемент управления
|
Обработка событий
|
|
Обрабатывает все события
|
Запуск
|
|
Запускает элемент управления
|
Обработка событий графика
|
|
Обрабатывает все события графика
|
Настройка
|
|
Устанавливает флаг минимизации элемента управления
|
Сохранение/восстановление состояния
|
|
Сохраняет состояние элемента управления в файл
|
Загружает состояние элемента управления из файла
|
Устанавливает имя файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления
|
Устанавливает расширение файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления
|
Инициализация
|
|
Метод инициализации общих настроек элемента управления
|
Метод инициализации настроек элемента управления для работы в эксперте
|
Метод инициализации настроек элемента управления для работы в индикаторе
|
Подчиненные элементы управления
|
|
Создает вспомогательные элементы (кнопки минимизации/восстановления окна) элемента управления
|
Обработка событий подчиненных элементов управления
|
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButtonClose" элемента управления
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButtonMinMax" элемента управления
|
Обработка внешних событий
|
|
Виртуальный обработчик внешних событий элемента управления
|
Методы
|
|
Устанавливает новые параметры прямоугольной области элемента управления из координат класса CRect
|
Устанавливает окно элемента управления в минимизированное состояние
|
Устанавливает окно элемента управления в развернутое состояние
|
Создает уникальный префикс для имен объектов элемента управления
|
Получает имя программы, в которой используется элемент управления
|
Получает cмещение по оси Y подокна, в котором расположен элемент управления
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Методы унаследованные от CWndContainer
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
Методы унаследованные от CDialog