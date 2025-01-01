Обрабатывает все события

Обрабатывает все события графика

Сохраняет состояние элемента управления в файл

Загружает состояние элемента управления из файла

Устанавливает имя файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления

Устанавливает расширение файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления

Метод инициализации настроек элемента управления для работы в эксперте

Метод инициализации настроек элемента управления для работы в индикаторе

Устанавливает новые параметры прямоугольной области элемента управления из координат класса CRect

Устанавливает окно элемента управления в минимизированное состояние

Устанавливает окно элемента управления в развернутое состояние

Создает уникальный префикс для имен объектов элемента управления