Класс CAppDialog

Класс CAppDialog является классом комбинированного элемента управления "Диалог приложения".

Описание

Класс CAppDialog предназначен для визуального объединения группы функционально связанных разнородных элементов в пределах одной MQL5-программы.

Декларация

   class CAppDialog : public CDialog

Заголовок

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

Методы класса по группам

Создание и уничтожение

 

Create

Создает элемент управления

Destroy

Уничтожает элемент управления

Обработка событий

 

OnEvent

Обрабатывает все события

Запуск

 

Run

Запускает элемент управления

Обработка событий графика

 

ChartEvent

Обрабатывает все события графика

Настройка

 

Minimized

Устанавливает флаг минимизации элемента управления

Сохранение/восстановление состояния

 

IniFileSave

Сохраняет состояние элемента управления в файл

IniFileLoad

Загружает состояние элемента управления из файла

IniFileName

Устанавливает имя файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления

IniFileExt

Устанавливает расширение файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления

Инициализация

 

CreateCommon

Метод инициализации общих настроек элемента управления

CreateExpert

Метод инициализации настроек элемента управления для работы в эксперте

CreateIndicator

Метод инициализации настроек элемента управления для работы в индикаторе

Подчиненные элементы управления

 

CreateButtonMinMax

Создает вспомогательные элементы (кнопки минимизации/восстановления окна) элемента управления

Обработка событий подчиненных элементов управления

 

OnClickButtonClose

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButtonClose" элемента управления

OnClickButtonMinMax

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButtonMinMax" элемента управления

Обработка внешних событий

 

OnAnotherApplicationClose

Виртуальный обработчик внешних событий элемента управления

Методы

 

Rebound

Устанавливает новые параметры прямоугольной области элемента управления из координат класса CRect

Minimize

Устанавливает окно элемента управления в минимизированное состояние

Maximize

Устанавливает окно элемента управления в развернутое состояние

CreateInstanceId

Создает уникальный префикс для имен объектов элемента управления

ProgramName

Получает имя программы, в которой используется элемент управления

SubwinOff

Получает cмещение по оси Y подокна, в котором расположен элемент управления

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Методы унаследованные от CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Методы унаследованные от CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

Методы унаследованные от CDialog

Caption, Caption, Add, Add

 