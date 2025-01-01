ДокументацияРазделы
StateFlags (метод Get)

Получает флаги свойств элемента управления.

int  StateFlags()

Возвращаемое значение

Флаги состояния элемента управления.

StateFlags (метод Set)

Устанавливает флаги состояния элемента управления.

virtual void  StateFlags(
   const int  flags      // флаги
   )

Параметры

flags

[in]  Новая комбинация флагов состояния.

Возвращаемое значение

Нет.