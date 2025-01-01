Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogMaximize CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Maximize Устанавливает окно элемента управления CAppDialog в развернутое состояние. virtual void Maximize() Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. Minimize CreateInstanceId