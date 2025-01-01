ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogOnClickButtonClose 

OnClickButtonClose

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButtonClose" (клик мыши на кнопке закрытия) элемента управления CAppDialog.

virtual void  OnClickButtonClose()

Возвращаемое значение

Нет.