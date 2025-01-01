- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Add
Добавляет элемент управления в клиентскую область по указателю.
|
bool Add(
Параметры
control
[in] Указатель на элемент управления.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.
Add
Добавляет элемент управления в клиентскую область по ссылке.
|
bool Add(
Параметры
control
[in] Ссылка на элемент управления.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.