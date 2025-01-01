ДокументацияРазделы
Add

Добавляет элемент управления в клиентскую область по указателю.

bool  Add(
   CWnd   *control,        // указатель
   )

Параметры

control

[in]  Указатель на элемент управления.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

Add

Добавляет элемент управления в клиентскую область по ссылке.

bool  Add(
   CWnd   &control,        // ссылка
   )

Параметры

control

[in]  Ссылка на элемент управления.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.