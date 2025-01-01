ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndPropFlagsReset 

PropFlagsReset

Сбрасывает флаги свойств элемента управления.

virtual void  PropFlagsReset(
   const int  flags      // флаги
   )

Параметры

flags

[in]  Комбинация флагов свойств, подлежащих сбросу.

Возвращаемое значение

Нет.