CAppDialog는 종속 컨트롤이 있는 응용 프로그램 대화 상자 복합 컨트롤의 클래스.

Description

CAppDialog 클래스는 MQL5 프로그램 내의 그룹에서 서로 다른 함수를 가진 컨트롤을 결합하기 위한 것입니다.

Declaration

   class CAppDialog : public CDialog

Title

   #include <Controls\Dialog.mqh>

상속 계층

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

그룹별 클래스 메서드

생성 및 제거

 

Create

컨트롤 생성

Destroy

컨트롤 제거

이벤츠 터리

 

OnEvent

모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러

Run

 

Run

컨트롤 실행

차트 이벤트 처리

 

ChartEvent

모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러

Settings

 

Minimized

컨트롤의 최소화 여부를 나타내는 값을 설정합니다

Save/Load

 

IniFileSave

컨트롤 상태를 파일에 저장합니다

IniFileLoad

파일에서 컨트롤 상태를 로드합니다

IniFileName

제어 상태를 로드/저장하기 위한 파일 이름을 설정합니다

IniFileExt

제어 상태를 로드/저장하기 위한 파일 확장자를 설정합니다

Initialization

 

CreateCommon

공통 초기화 방법

CreateExpert

Expert Advisor 작업을 위한 초기화 방법

CreateIndicator

지표 작업을 위한 초기화 방법

종속 제어

 

CreateButtonMinMax

종속 제어 만들기(버튼 최소화/최대화)

종속 컨트롤 이벤트 핸들러

 

OnClickButtonClose

"ClickButtonClose" 내부 이벤트 핸들러(가상)

OnClickButtonMinMax

"ClickButtonMinMax" 내부 이벤트 핸들러(가상)

외부 이벤트

 

OnAnotherApplicationClose

외부 이벤트의 이벤트 핸들러(가상)

Methods

 

Rebound

CRect 클래스 좌표를 사용하여 컨트롤의 새 좌표를 설정합니다

Minimize

컨트롤을 최소화된 상태로 표시합니다

Maximize

컨트롤을 최대화(복원) 상태로 표시합니다.

CreateInstanceId

컨트롤 개체의 이름에 대한 고유한 ID를 만듭니다

ProgramName

컨트롤이 사용되는 MQL5 프로그램의 이름을 가져옵니다

SubwinOff

컨트롤 하위 창의 Y 오프셋 가져오기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

클래스 CWnd에서 상속된 메서드

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

클래스 CDialog에서 상속된 메서드

Caption, Caption, Add, Add

 