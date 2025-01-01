CAppDialog

CAppDialog는 종속 컨트롤이 있는 응용 프로그램 대화 상자 복합 컨트롤의 클래스.

Description

CAppDialog 클래스는 MQL5 프로그램 내의 그룹에서 서로 다른 함수를 가진 컨트롤을 결합하기 위한 것입니다.

Declaration

class CAppDialog : public CDialog

Title

#include <Controls\Dialog.mqh>

상속 계층 CObject CWnd CWndContainer CDialog CAppDialog

그룹별 클래스 메서드

생성 및 제거 Create 컨트롤 생성 Destroy 컨트롤 제거 이벤츠 터리 OnEvent 모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러 Run Run 컨트롤 실행 차트 이벤트 처리 ChartEvent 모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러 Settings Minimized 컨트롤의 최소화 여부를 나타내는 값을 설정합니다 Save/Load IniFileSave 컨트롤 상태를 파일에 저장합니다 IniFileLoad 파일에서 컨트롤 상태를 로드합니다 IniFileName 제어 상태를 로드/저장하기 위한 파일 이름을 설정합니다 IniFileExt 제어 상태를 로드/저장하기 위한 파일 확장자를 설정합니다 Initialization CreateCommon 공통 초기화 방법 CreateExpert Expert Advisor 작업을 위한 초기화 방법 CreateIndicator 지표 작업을 위한 초기화 방법 종속 제어 CreateButtonMinMax 종속 제어 만들기(버튼 최소화/최대화) 종속 컨트롤 이벤트 핸들러 OnClickButtonClose "ClickButtonClose" 내부 이벤트 핸들러(가상) OnClickButtonMinMax "ClickButtonMinMax" 내부 이벤트 핸들러(가상) 외부 이벤트 OnAnotherApplicationClose 외부 이벤트의 이벤트 핸들러(가상) Methods Rebound CRect 클래스 좌표를 사용하여 컨트롤의 새 좌표를 설정합니다 Minimize 컨트롤을 최소화된 상태로 표시합니다 Maximize 컨트롤을 최대화(복원) 상태로 표시합니다. CreateInstanceId 컨트롤 개체의 이름에 대한 고유한 ID를 만듭니다 ProgramName 컨트롤이 사용되는 MQL5 프로그램의 이름을 가져옵니다 SubwinOff 컨트롤 하위 창의 Y 오프셋 가져오기