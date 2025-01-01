- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CAppDialog
CAppDialog는 종속 컨트롤이 있는 응용 프로그램 대화 상자 복합 컨트롤의 클래스.
Description
CAppDialog 클래스는 MQL5 프로그램 내의 그룹에서 서로 다른 함수를 가진 컨트롤을 결합하기 위한 것입니다.
Declaration
class CAppDialog : public CDialog
Title
#include <Controls\Dialog.mqh>
상속 계층
CAppDialog
그룹별 클래스 메서드
생성 및 제거
|
컨트롤 생성
|
컨트롤 제거
이벤츠 터리
|
모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러
|
Run
|
컨트롤 실행
|
차트 이벤트 처리
|
|
모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러
|
Settings
|
컨트롤의 최소화 여부를 나타내는 값을 설정합니다
|
Save/Load
|
|
컨트롤 상태를 파일에 저장합니다
|
파일에서 컨트롤 상태를 로드합니다
제어 상태를 로드/저장하기 위한 파일 이름을 설정합니다
|
제어 상태를 로드/저장하기 위한 파일 확장자를 설정합니다
Initialization
|
|
공통 초기화 방법
|
Expert Advisor 작업을 위한 초기화 방법
|
지표 작업을 위한 초기화 방법
|
종속 제어
|
|
종속 제어 만들기(버튼 최소화/최대화)
|
종속 컨트롤 이벤트 핸들러
|
|
"ClickButtonClose" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
"ClickButtonMinMax" 내부 이벤트 핸들러(가상)
|
외부 이벤트
|
|
외부 이벤트의 이벤트 핸들러(가상)
|
Methods
|
CRect 클래스 좌표를 사용하여 컨트롤의 새 좌표를 설정합니다
|
컨트롤을 최소화된 상태로 표시합니다
|
컨트롤을 최대화(복원) 상태로 표시합니다.
|
컨트롤 개체의 이름에 대한 고유한 ID를 만듭니다
|
컨트롤이 사용되는 MQL5 프로그램의 이름을 가져옵니다
|
컨트롤 하위 창의 Y 오프셋 가져오기
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
클래스 CWnd에서 상속된 메서드
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
클래스 CDialog에서 상속된 메서드