CAppDialog

CAppDialog é uma classe de Diálogo de Aplicativo de controle complexo (com controles dependentes).

Descrição

Classe CAppDialog destina-se a combinar os controles com diferentes funções no grupo dentro do programa MQL5.

Declaração

class CAppDialog : public CDialog

Título

#include <Controls\Dialog.mqh>

Hierarquia de herança CObject CWnd CWndContainer CDialog CAppDialog

Métodos de classe

Criar e destruir Create Criar controle Destroy Destruir controle Processamento de eventos OnEvent Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico Run Run Executa controle Processamento de eventos de gráfico ChartEvent Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico Configuração Minimized Define um valor indicando se o controle é minimizado Save/Load IniFileSave Salva o estado de controle para o arquivo IniFileLoad Carrega o estado de controle a partir do arquivo IniFileName Define o nome do arquivo para carregar/salvar o estado de controle IniFileExt Define a extensão do arquivo para carregar/salvar o estado de controle Inicialização CreateCommon Método de inicialização comum CreateExpert Método de inicialização para trabalhar em Expert Advisors CreateIndicator Método de inicialização para trabalhar em indicadores Controles dependentes CreateButtonMinMax Cria controles dependentes (minimizar/maximizar botões) Manipuladores de controle de eventos dependentes OnClickButtonClose Manipulador de eventos"ClickButtonClose" (virtual) OnClickButtonMinMax Manipulador de eventos "ClickButtonMinMax" (virtual) Eventos externos OnAnotherApplicationClose Manipulador de eventos externos (virtual) Métodos Rebound Define novas coordenadas do controle usando coordenadas de classe CRect Minimizar Mostra o controle no estado minimizado Maximizar Mostra o controle no estado maximizado (restaurado) CreateInstanceId Cria um ID único para os nomes dos objetos de controle ProgramName Obtém o nome do programa MQL5 SubwinOff Obtém o deslocamento Y da sub-janela de controle