CAppDialog

CAppDialog é uma classe de Diálogo de Aplicativo de controle complexo (com controles dependentes).

Descrição

Classe CAppDialog destina-se a combinar os controles com diferentes funções no grupo dentro do programa MQL5.

Declaração

   class CAppDialog : public CDialog

Título

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

Métodos de classe

Criar e destruir

 

Create

Criar controle

Destroy

Destruir controle

Processamento de eventos

 

OnEvent

Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico

Run

 

Run

Executa controle

Processamento de eventos de gráfico

 

ChartEvent

Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico

Configuração

 

Minimized

Define um valor indicando se o controle é minimizado

Save/Load

 

IniFileSave

Salva o estado de controle para o arquivo

IniFileLoad

Carrega o estado de controle a partir do arquivo

IniFileName

Define o nome do arquivo para carregar/salvar o estado de controle

IniFileExt

Define a extensão do arquivo para carregar/salvar o estado de controle

Inicialização

 

CreateCommon

Método de inicialização comum

CreateExpert

Método de inicialização para trabalhar em Expert Advisors

CreateIndicator

Método de inicialização para trabalhar em indicadores

Controles dependentes

 

CreateButtonMinMax

Cria controles dependentes (minimizar/maximizar botões)

Manipuladores de controle de eventos dependentes

 

OnClickButtonClose

Manipulador de eventos"ClickButtonClose" (virtual)

OnClickButtonMinMax

Manipulador de eventos "ClickButtonMinMax" (virtual)

Eventos externos

 

OnAnotherApplicationClose

Manipulador de eventos externos (virtual)

Métodos

 

Rebound

Define novas coordenadas do controle usando coordenadas de classe CRect

Minimizar

Mostra o controle no estado minimizado

Maximizar

Mostra o controle no estado maximizado (restaurado)

CreateInstanceId

Cria um ID único para os nomes dos objetos de controle

ProgramName

Obtém o nome do programa MQL5

SubwinOff

Obtém o deslocamento Y da sub-janela de controle

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Métodos herdados da classe CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Métodos herdados da classe CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

Métodos herdados da classe CDialog

Caption, Caption, Add, Add

 