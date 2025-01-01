- Create
CAppDialog
CAppDialog é uma classe de Diálogo de Aplicativo de controle complexo (com controles dependentes).
Descrição
Classe CAppDialog destina-se a combinar os controles com diferentes funções no grupo dentro do programa MQL5.
Declaração
|
class CAppDialog : public CDialog
Título
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Hierarquia de herança
CAppDialog
Métodos de classe
|
Criar e destruir
|
|
Criar controle
|
Destruir controle
|
Processamento de eventos
|
|
Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico
|
Run
|
|
Executa controle
|
Processamento de eventos de gráfico
|
|
Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico
|
Configuração
|
|
Define um valor indicando se o controle é minimizado
|
Save/Load
|
|
Salva o estado de controle para o arquivo
|
Carrega o estado de controle a partir do arquivo
|
Define o nome do arquivo para carregar/salvar o estado de controle
|
Define a extensão do arquivo para carregar/salvar o estado de controle
|
Inicialização
|
|
Método de inicialização comum
|
Método de inicialização para trabalhar em Expert Advisors
|
Método de inicialização para trabalhar em indicadores
|
Controles dependentes
|
|
Cria controles dependentes (minimizar/maximizar botões)
|
Manipuladores de controle de eventos dependentes
|
|
Manipulador de eventos"ClickButtonClose" (virtual)
|
Manipulador de eventos "ClickButtonMinMax" (virtual)
|
Eventos externos
|
|
Manipulador de eventos externos (virtual)
|
Métodos
|
|
Define novas coordenadas do controle usando coordenadas de classe CRect
|
Mostra o controle no estado minimizado
|
Mostra o controle no estado maximizado (restaurado)
|
Cria um ID único para os nomes dos objetos de controle
|
Obtém o nome do programa MQL5
|
Obtém o deslocamento Y da sub-janela de controle
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Métodos herdados da classe CWndContainer
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
Métodos herdados da classe CDialog