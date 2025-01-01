ДокументацияРазделы
IsEnabled

Проверяет способность элемента управления отвечать на действия пользователя.

bool  IsEnabled()  const

Возвращаемое значение

true - в случае, если элемент управления способен отвечать на действия пользователя, иначе - false.

