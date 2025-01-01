ДокументацияРазделы
Классы для создания панелей индикации и диалогов управления

Этот раздел содержит технические детали работы с классами для создания панелей индикации и диалогов управления и описание соответствующих компонентов Стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов для создания панелей индикации и диалогов управления позволит сэкономить время при разработке собственных интерактивных MQL5-приложений, каковыми могут быть эксперты и индикаторы.

Стандартная библиотека MQL5 (в части набора классов для создания панелей индикации и диалогов управления) размещается в рабочем каталоге терминала в папке MQL5\Include\Controls.

Примеры работы с классами можно найти в следующих статьях:

Пример эксперта, иллюстрирующего работу данных классов, находится в папке MQL5\Expert\Examples\Controls.

Вспомогательные структуры

Описание

CRect

Структура прямоугольной области графика

CDateTime

Структура для работы с датой и временем

Базовые классы

Описание

CWnd

Базовый класс для всех элементов управления

CWndObj

Базовый класс для создания панелей индикации и диалогов управления

CWndContainer

Базовый класс для комбинированных элементов управления

Простые элементы управления

Описание

CLabel

Элемент управления на основе объекта графика "Текстовая метка"

CBmpButton

Элемент управления на основе объекта графика "Графическая метка"

CButton

Элемент управления на основе объекта графика "Кнопка"

CEdit

Элемент управления на основе объекта графика "Поле ввода"

CPanel

Элемент управления на основе объекта графика "Прямоугольная метка"

CPicture

Элемент управления на основе объекта графика "Графическая метка"

Комбинированные элементы управления

Описание

CScroll

Базовый класс полосы прокрутки

CScrollV

Вертикальная полоса прокрутки

CScrollH

Горизонтальная полоса прокрутки

CWndClient

Базовый класс элемента управления, имеющего полосы прокрутки

CListView

Просмотр списка

CComboBox

Поле с выпадающим списком

CCheckBox

Переключатель

CCheckGroup

Групповой переключатель с независимой фиксацией

CRadioButton

Элемент группового переключателя с зависимой фиксацией

CRadioGroup

Групповой переключатель с зависимой фиксацией

CSpinEdit

Поле инкремента/декремента

CDialog

Диалог

CAppDialog

