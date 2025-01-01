- CRect
- CDateTime
- CWnd
- CWndObj
- CWndContainer
- CLabel
- CBmpButton
- CButton
- CEdit
- CPanel
- CPicture
- CScroll
- CScrollV
- CScrollH
- CWndClient
- CListView
- CComboBox
- CCheckBox
- CCheckGroup
- CRadioButton
- CRadioGroup
- CSpinEdit
- CDialog
- CAppDialog
Классы для создания панелей индикации и диалогов управления
Этот раздел содержит технические детали работы с классами для создания панелей индикации и диалогов управления и описание соответствующих компонентов Стандартной библиотеки MQL5.
Использование классов для создания панелей индикации и диалогов управления позволит сэкономить время при разработке собственных интерактивных MQL5-приложений, каковыми могут быть эксперты и индикаторы.
Стандартная библиотека MQL5 (в части набора классов для создания панелей индикации и диалогов управления) размещается в рабочем каталоге терминала в папке MQL5\Include\Controls.
Примеры работы с классами можно найти в следующих статьях:
- Как создать графическую панель любой сложности и как это работает
- Улучшаем работу с Панелями: добавляем прозрачность, меняем цвет фона и наследуемся от CAppDialog/CWndClient
- Как быстро добавить панель управления к индикатору и советнику
- Создай свои графические панели на MQL5
- Создание активных панелей управления на MQL5 для торговли
Пример эксперта, иллюстрирующего работу данных классов, находится в папке MQL5\Expert\Examples\Controls.
|
Вспомогательные структуры
|
Описание
|
Структура прямоугольной области графика
|
Структура для работы с датой и временем
|
Базовые классы
|
Описание
|
Базовый класс для всех элементов управления
|
Базовый класс для создания панелей индикации и диалогов управления
|
Базовый класс для комбинированных элементов управления
|
Простые элементы управления
|
Описание
|
Элемент управления на основе объекта графика "Текстовая метка"
|
Элемент управления на основе объекта графика "Графическая метка"
|
Элемент управления на основе объекта графика "Кнопка"
|
Элемент управления на основе объекта графика "Поле ввода"
|
Элемент управления на основе объекта графика "Прямоугольная метка"
|
Элемент управления на основе объекта графика "Графическая метка"
|
Комбинированные элементы управления
|
Описание
|
Базовый класс полосы прокрутки
|
Вертикальная полоса прокрутки
|
Горизонтальная полоса прокрутки
|
Базовый класс элемента управления, имеющего полосы прокрутки
|
Просмотр списка
|
Поле с выпадающим списком
|
Переключатель
|
Групповой переключатель с независимой фиксацией
|
Элемент группового переключателя с зависимой фиксацией
|
Групповой переключатель с зависимой фиксацией
|
Поле инкремента/декремента
|
Диалог
|
Главный диалог MQL5-программы