Классы для создания панелей индикации и диалогов управления

Этот раздел содержит технические детали работы с классами для создания панелей индикации и диалогов управления и описание соответствующих компонентов Стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов для создания панелей индикации и диалогов управления позволит сэкономить время при разработке собственных интерактивных MQL5-приложений, каковыми могут быть эксперты и индикаторы.

Стандартная библиотека MQL5 (в части набора классов для создания панелей индикации и диалогов управления) размещается в рабочем каталоге терминала в папке MQL5\Include\Controls.

Примеры работы с классами можно найти в следующих статьях:

Пример эксперта, иллюстрирующего работу данных классов, находится в папке MQL5\Expert\Examples\Controls.

Вспомогательные структуры Описание CRect Структура прямоугольной области графика CDateTime Структура для работы с датой и временем

Базовые классы Описание CWnd Базовый класс для всех элементов управления CWndObj Базовый класс для создания панелей индикации и диалогов управления CWndContainer Базовый класс для комбинированных элементов управления

Простые элементы управления Описание CLabel Элемент управления на основе объекта графика "Текстовая метка" CBmpButton Элемент управления на основе объекта графика "Графическая метка" CButton Элемент управления на основе объекта графика "Кнопка" CEdit Элемент управления на основе объекта графика "Поле ввода" CPanel Элемент управления на основе объекта графика "Прямоугольная метка" CPicture Элемент управления на основе объекта графика "Графическая метка"