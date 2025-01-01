Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerControlFind DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate ControlFind Получает элемент управления контейнера по указанному идентификатору. virtual CWnd* ControlFind( const long id // идентификатор ) Параметры id [in] Идентификатор искомого элемента управления. Возвращаемое значение Указатель на элемент управления, либо NULL, если элемент не найден. Control Add