ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerControlFind 

ControlFind

Получает элемент управления контейнера по указанному идентификатору.

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // идентификатор
   )

Параметры

id

[in]  Идентификатор искомого элемента управления.

Возвращаемое значение

Указатель на элемент управления, либо NULL, если элемент не найден.

Add