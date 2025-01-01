ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndMouseY 

MouseY (метод Set)

Сохраняет координату Y курсора мыши.

void  MouseY(
   const int  value      // координата
   )

Параметры

value

[in]  Координата Y курсора мыши.

Возвращаемое значение

Нет.

MouseY (метод Get)

Получает сохраненную координату Y курсора мыши.

int  MouseY()

Возвращаемое значение

Координата Y курсора мыши.